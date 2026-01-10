Ne dedi Trump geçen gün?"Benim uluslararası hukuka ihtiyacım yok. Beni sadece kendi ahlakım ve aklım durdurabilir."Eh işte şimdi tam zamanı!Birleşmiş Milli Direniş teşkilatı kurulmalı...

***

Öğretmen arkadaşım anlattı...Bağcılar'da iş dönüşü bindiği belediye otobüs kaza yapmış, bir adamcağızın ayağı kırılmış ve ağzından çıkan ilk sözolmuş;Dünyaya bakarken hayatın bu tarafını unutacak mıyız?

***

Sevgili Bülent Korman,başlıklı yazısındadiyor.Raporlar, raporlar...Grafikler, grafikler...Yorumlar...Peki dinleyen var mı? Yok!Bülent, ana vurguyu şöyle yapıyor:

***

Dükkândan çıkan biri arkasına dönüp içeride görmediğimiz birinediye söyleniyor...Sonra eli boş hâlde başka bir dükkâna doğru yürüyor.Biz sokaktakiler ona bakıp "İstenen fiyata kızdı herhalde" diyoruz...Ya satıcı?Çıplak gözle görülüyor.Ama nasıl?belkitan...

***

ABD tarafından kaçırıldığı haberi geldiği andadiyenlerin bir listesi çıkarılsa iyi olur...İnsan soruyor tabii...Konuyu hâlâ yönetim biçimiyle, hatta Maduro'yla ilişkili sanan şapşallar bir kenara...Ama çoğunun güce tapındığı belli...

***

Yalnız sosyal medyada değil...Günlük hayatta da sık sık rastlıyorum...Geçenlerde bir kafede oturuyorum, yan masamda oturan üç hanım arasında yüksek sesli bir tartışma çıkıyor; çörek otu yağı sağlığa yararlı mı, yararsız mı diye...Ardından hangi özel hastanede doğru bakım var konusuna geliyor sıra; kendi tecrübelerini yarıştırıyorlar.Devletinkiler akıllarına bile gelmiyor.