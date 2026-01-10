10 Ocak 2026, Cumartesi
HAŞMET BABAOĞLU

10.01.2026, Cumartesi
Ne dedi Trump geçen gün?
"Benim uluslararası hukuka ihtiyacım yok. Beni sadece kendi ahlakım ve aklım durdurabilir."
Eh işte şimdi tam zamanı!
Birleşmiş Zilletler (Milletler diyorsunuz siz!) derhal kendini tasfiye etmeli...
Birleşmiş Milli Direniş teşkilatı kurulmalı...

***

Öğretmen arkadaşım anlattı...
Bağcılar'da iş dönüşü bindiği belediye otobüs kaza yapmış, bir adamcağızın ayağı kırılmış ve ağzından çıkan ilk söz "Eyvah!" olmuş; "çok borcum var, çalışıp ödeyecektim, şimdi ne yapacağım?"
Dünyaya bakarken hayatın bu tarafını unutacak mıyız?

***

Sevgili Bülent Korman, "Herkes Konuşuyor, Kimse Dinlemiyor" başlıklı yazısında "Zannediyorum ki, insanlık hiçbir zaman bu kadar çok konuşmamıştı" diyor.
Raporlar, raporlar...
Grafikler, grafikler...
Yorumlar...
Peki dinleyen var mı? Yok!
Bülent, ana vurguyu şöyle yapıyor: "Çünkü dinlemek, ekonomik düzeni sarsacak."

***

Dükkândan çıkan biri arkasına dönüp içeride görmediğimiz birine "Allah'tan korkun ya, biraz Allah'tan korkun" diye söyleniyor...
Sonra eli boş hâlde başka bir dükkâna doğru yürüyor.
Biz sokaktakiler ona bakıp "İstenen fiyata kızdı herhalde" diyoruz...
Ya satıcı?
Düpedüz bir korku hâkim pazar yerine artık...
Çıplak gözle görülüyor.
Ama nasıl?
"Var olamamaktan korkuyor"; belki "bir daha ayakta kalamamak"tan...

***

Maduro, ABD tarafından kaçırıldığı haberi geldiği anda "O da bir diktatördü ama" diyenlerin bir listesi çıkarılsa iyi olur...
Çok işaretler taşır böyle bir liste...
İnsan soruyor tabii...
İlk aklına gelen bu mu be kardeşim?
Konuyu hâlâ yönetim biçimiyle, hatta Maduro'yla ilişkili sanan şapşallar bir kenara...
Ama çoğunun güce tapındığı belli...

***

Yalnız sosyal medyada değil...
Günlük hayatta da sık sık rastlıyorum...
Sağlık aşağı, sağlık yukarı...
Geçenlerde bir kafede oturuyorum, yan masamda oturan üç hanım arasında yüksek sesli bir tartışma çıkıyor; çörek otu yağı sağlığa yararlı mı, yararsız mı diye...
Ardından hangi özel hastanede doğru bakım var konusuna geliyor sıra; kendi tecrübelerini yarıştırıyorlar.
Devletinkiler akıllarına bile gelmiyor.
Sağlık çok "yüce" bir şey oldu ve bir türlü ona ulaşılamıyor...
Anladınız siz gerisini...
