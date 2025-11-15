15 Kasım 2025, Cumartesi
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın Notları: Şifre mifre yok!

15.11.2025, Cumartesi
Amerika'da pedofili lağımı patladı, kapatılamıyor...
Bu kez de Temsilciler Meclisi araştırma komitesindeki Demokrat üyeler, Trump ve Tom Barrack hakkında Epstein'ın yazışmalarını basına yansıttılar.
Buraya yazmak istemediğim ifadeler var, meraklısı Google'dan bulabilir...
Mesele şu...
Acaba bu kötü koku, Amerikan kamuoyunu ve siyaset sınıfını cidden rahatsız ediyor mu?
Şüphedeyim...
Toplumun zihni de, siyasetin koridorları da o kadar kirlenmiş ki, ifşalar dedikoduya malzeme olup sonra bir köşeye bırakılıyor sanki...

***

Bazı arkadaşlarımız olayı haberleştirirken "Epstein'ın Trump hakkındaki ifadeleri şok etkisi yaptı" diyorlar.
Nerede?
Keşke öyle olsaydı!

***

Epstein'ın müşterisi olduğu ortaya çıkan Tom Barrack'ın geçen haftalarda ne yaptığını hatırlıyor musunuz?
Lübnanlı gazetecilere, "Hayvan gibi davranıyorsunuz, biraz medeni olun" diye bağırmıştı...
Ne dünya ama!

***

O sapık, bu manyak...
Şu ihtiraslı, bu kibirli...
O farklı, bu hatalı...
Şu hastanın teki, bu aptalın teki...
Yahu "kötü"ye kötü demeyecek miyiz?

***

Kötüye kötü, çirkine çirkin, zulme zulüm, yalana yalan demek konusunda taviz vermediğimizde...
Saldırgan tutumlara "hastalık" deyip geçmediğimizde...
Gündelik hayatımızda da çok şey değişecek.
Yoksa kendimi aldatıyor muyum?
Kötülüğün modern maskelerini indirmek konusunda çok mu geç kaldık?

***

The Economist'in 2026'yı resmettiği kapağını konu eden medya sürekli "Deşifre ediyoruz" diyor.
Neyi yahu?
Şifre mifre yok ki, deşifre olsun!
Her şeyi açıkça kapağa serpiştirmişler.
Analizini yapabiliriz, o başka şey...

***

Sadeleşme modası henüz internetin emekleme dönemi olan 90'larda çıkmıştı.
25 yıl geçti, bu trend sürüyor ve artık kendine özgü bir tüketim kültürü oluşturdu.
Geçen gün gördüm...
"Sade yaşam sabunları" satılıyordu...
Anlasak mı artık?
Sistem değil, biz devriliyoruz...

***

Hacel Obası türküsünün Mihriban yorumundan etkileniyorum...
Fakat bu türkünün sosyal medyada kullanılma biçimleri çok şaşırtıcı. Mesela bir fenomen neşe içinde yeni giysilerini deniyor bu türkü eşliğinde...
Ve tam o sırada türküde "Ayağında potin var zengin mi sandın / Her olur olmazı dengin mi sandın" deniyor.
