Amerika'dapatladı, kapatılamıyor...Bu kez de Temsilciler Meclisi araştırma komitesindeki Demokrat üyeler, Trump ve Tom Barrack hakkında Epstein'ın yazışmalarını basına yansıttılar.Buraya yazmak istemediğim ifadeler var, meraklısı Google'dan bulabilir...Mesele şu...Toplumun zihni de, siyasetin koridorları da o kadar kirlenmiş ki, ifşalar dedikoduya malzeme olup sonra bir köşeye bırakılıyor sanki...

***

Bazı arkadaşlarımız olayı haberleştirirkendiyorlar.Nerede?

***

Epstein'ın müşterisi olduğu ortaya çıkan'ın geçen haftalarda ne yaptığını hatırlıyor musunuz?Lübnanlı gazetecilere,diye bağırmıştı...Ne dünya ama!

***

O sapık, bu manyak...Şu ihtiraslı, bu kibirli...O farklı, bu hatalı...Şu hastanın teki, bu aptalın teki...

***

konusunda taviz vermediğimizde...Saldırgan tutumlaradeyip geçmediğimizde...Gündelik hayatımızda da çok şey değişecek.Yoksa kendimi aldatıyor muyum?

***

kapağını konu edenmedya sürekli "Deşifre ediyoruz" diyor.Neyi yahu?Her şeyi açıkça kapağa serpiştirmişler., o başka şey...

***

henüz internetin emekleme dönemi olan 90'larda çıkmıştı.25 yıl geçti, bu trend sürüyor ve artık kendine özgü bir tüketim kültürü oluşturdu.Geçen gün gördüm...satılıyordu...Anlasak mı artık?Sistem değil, biz devriliyoruz...

***

Fakat bu türkünün sosyal medyada kullanılma biçimleri çok şaşırtıcı. Mesela bir fenomen neşe içinde yeni giysilerini deniyor bu türkü eşliğinde...Ve tam o sırada türküdedeniyor.