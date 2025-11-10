Biz yazıp çizince abartıyor oluyoruz...Anlarım...ne oluyor peki?İki gün önce Washington Savunma Üniversitesi'nde şöyle dedi Hegseth: "

Şu geçtiğimiz aylarda dünyanın halinin 1930'lara benzediğini çok yazdım, biliyorsunuz.Hatta ülkelerin sürekli savaşa hazırlanıp bir yandan da durmadan "barış" anlaşmaları peşinde koşmasını da Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı öncesindeki haline çok benzettiğimi örneklerle anlattım.Ama ortamı 1930'ların ortalarına benzetiyorum.Hatta geçmiştekiatmosferininkanaatındayım.Ama Hegseth durumu çok kritik bir eşiğe çekiverdi...Durmayalım mı şimdi bu meselenin üzerinde?Aklınızdan "" gibi laflar geçiyordur,onu da anlarım.

Şimdi gel de bakanın ünvanına da dikkat çekme!Durmadan barıştan söz eden Trump şu geçtiğimiz Eylül ayında bir kararnameyle bakanlığın adını değiştirdi; Savaş Bakanlığı yapıverdi.Kararnamede şöyle yazıyormuş: "

Herkesin kafasında şu var...olduğu sürece Üçüncü Dünya Savaşı çıkmaz.Ya da çıkarsa, bu "olarak gerçekleşir.Haklılar!İyi ama global denge hâlâ işliyor mu?Burası sıkıntılı...

Son olarak iki konuyu vurgulamak istiyorum...

Birincisi..

Böyle bir atmosferde artık hiçbir ülke "casusluk" faaliyetlerine bulaşmış politikacılara göz yumamaz, iddiaları ciddiye almamazlık edemez.

İkincisi...

Bizim ekran çubukluları azıcık kendilerini geliştirsinler yahu!

Daha geçen akşam bir yorumcu; "üçüncü dünya savaşında sonucu piyade belirler" diye bağırıyordu program ortaklarına...

İnsan gülemiyor bile...

NOT DEFTERİ



Hiç yüksek sesle kendi kendimle konuşmam ve şimdi sebebini biliyorum. Çünkü çok acı verici. Çünkü o zaman gerçekten yalnız hissediyorum. (SUSAN SONTAG / Günlükler)