Sabahın çok erken saatleri...Fakatbaşladı bile...Bir dakika, elbette şehir demiyorum, basbayağı kent bu!Orta yerinden otoyollar geçen, her yanına kuleler dikilmiş, AVM'lerle donatılmış şehir mi olur?

***

Bütün diğer sesler susuyor sanki...Biliyorsunuz, değil mi?

***

Şimdi hatırlamıyorum, bir yazaryi sessizlik olarak tanımlamıştı; hele bir yandan ocaktaki çayın fokurdaması da işitiliyorsa...Ben mi?Meselabayılırım; sessizliğidinlemek odur işte!, diyorum bu türden hâllere...

***

Ama gürültü çağındayız...Hiç durmayan, durdurulamayan gürültü...İstenmeyen ama mecbur kaldığımız kulak tırmalayan sesleri kastetmiyorum; keşke mesele sadece o kadarla kalsaydı!Bile isteye yaptık bunu!

***

Durmadan konuşuyoruz mesela...Müzik mi?Hiç susmasın istiyoruz.Hatta müzik olmasın, sadece ritim kalsın...

***

Korkmadan, ürkmeden sessizliğin sesine geri dönsek ne iyi olacak.Schopenhauer'in sözü müydü şu:Korktuğumuz şey ne?Kendimizle yüzleşmek mi?Makinenin (ritim) susması,imizin konuşması mı?

***

Soru şu: Geleneğin âlimlerinindedikleri şey artık bize çok mu uzak?

***

kitabının yazarı kâşif ve dağcıhenüz gençliklerinin altınçağında olan üç kızınanıbir türlü anlatamadığından yakınır.Kitaptaki o bölümü bir deftere kaydetmişim:Peki biz?..Biz inanıyor muyuz?