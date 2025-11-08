Bir dönüm noktasına doğru gidiyor dünya...Ve anlaşılıyor ki...İnsanlığındevrimcilere,başkaldırılara ihtiyacı var.

Dikkatinizi çekiyor değil mi?siyaset, akademi vesanatta özel bir yere sahipler; sınıfsal merdivenitırmanmakta hiç zorluk çekmiyorlar.Sanki imparatorluğun Hintlilere kıyak geçen özel filtreleri hâlâ varlığını sürdürüyor...Yeni New York Belediye Başkanıde aynından çıkma...Annesi ünlü film yönetmeniBabası Mahmood Mamdani, Columbia Üniversitesi'nin tanınmış akademisyenlerinden...

Küreselciler artıkoluşturmayaçalışıyorlar.Tutar mı?Yaşayıp göreceğiz.

Bizim coşkulu medyacılarımız farkında mı bilmem...Siyahlar, sol söylemlere de direniyor.

Perşembe günü bu köşede çıkan Mamdani yazıma sosyal medyada itiraz eden bir hesap banademiş ve "Hangi zenginle sıkı fıkı Mamdani?" diye de sormuş...ben ne diyeyim, bilmiyorum...Amahemen destek yazısıkaleme alıp Time'da yayınlattı bile...Malum dev ilaç ve kimya markası1849'da New York, Brooklyn'de kurulmuş bir şirket...

Mamdani'nin seçim zaferinde bir konu hayati önemde...ve kiralık konut sıkıntısınınhızla çözülmesini kampanyasının merkezinekoydu genç politikacı ve birçok yorumcuyagöre seçimi kazanmasında bu hedefinbüyük payı var.Bu hedef, farkındasınızdeğil mi?

Ne oldu?modası geçti mi?Son zamanlarda kimse lafını etmiyor.Tekrarlana tekrarlana pörsüdü mü?Yoksadenilen şeyin hızla gelip geçtiğini mi fark ettik?Bir tür, unutulduğu iyioldu.