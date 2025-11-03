03 Kasım 2025, Pazartesi
HAŞMET BABAOĞLU
Sıktı ama...

Sıktı ama...

03.11.2025, Pazartesi
Beyefendi, oraya buraya sürekli tehdit yağdırıyor...
Ama global medyaya "barışçı" biriymiş havası atıyor.
Gerçekten sıktı!

***

Daha üç gün önce Venezuela'ya tehditler yağdırıyor, askeri müdahalenin yaklaştığını söylüyordu...
Maduro, Çin ve Rusya'yı yardıma çağırınca hemen kameraları açtırıp "Venezuela'ya askeri saldırı hazırlamıyoruz" deyiverdi..

***

Trump'tan söz ediyorum, anlamışsınızdır...
Şimdi de Venezulea'yı bırakmış gibi yapıp Nijerya'daki dini kisveli teröristlere parmak sallıyor ve "çok hızlı ve sert" bir askeri müdahalede bulunacağını söylüyor.
Şöyle düşünüyor herhalde: "Teröristlere saldıracağım, buna kim karşı çıkar?"
Haklı da...
Ama kurduğu şu türden cümleler pek düşündürücü: "Dünyadaki büyük Hristiyan nüfusumuzu korumaya hazırız, istekliyiz ve muktediriz"

***

Rusya ve Putin ile ilişkisi de aynı...
Avrupa'yı ve Ukrayna'yı aşağılamak istediğinde "barış"tan söz edip Putin'i okşuyor. ( İkinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere de 1939'a kadar böyleydi, bilen bilir.)
Üç gün bekliyor, Putin'den hoş sinyal gelmeyince tam tersi şeyler söylüyor; hatta nükleer savaşla tehdit etmeye başladı.
Ve bu berbat "dans" Temmuz'dan beri sürüyor.

***

Yeri gelmişken şu notu da koyayım...
Trump'ın lafı dolandırmaktan çekindiği tek ülke İsrail.
Bunu böyle bilelim, kendimizi aldatmayalım.
İşe bakın ki, bütün Ortadoğu da barışı Trump'tan bekliyor.

***

Şimdi esasa bakalım...
Bir...
Çok yazdım; İkinci Dünya Savaşı barıştan çok söz edilen ve sürekli barış toplantılarının yapıldığı dönemlerin ardından geldi.
İki...
Savaş ihtimalinden kazanç elde edenlerin barışçılığı zalim bir tüccar psikolojisidir.

***

ABD, dünyanın en büyük silah tüccarıdır; silah satışından elde ettiği kazanç ciddi biçimde azaldığı anda zaten krizdeki ABD ekonomisinin ayakta kalma şansı sıfırdır.

***

Şu soru önemli: Trump dar kapsamlı çatışmalar yerine Çin'i de kapsayan geniş çaplı gerginlikler mi istiyor?

***

NOT DEFTERİ
Aklını yitiren bir adamı hayal et. Yitirdiği nedir? Daha çok aklından geçenleri durdurma yetisi... Delilik, dehşete karşı bir savunmadır. ( SUSAN SONTAG / Günlükler )

