Nasıl güzel koku bu?Ucundan koparmak yeter.Zaten ekmekle aram bir süredir iyi değil; kokluyorum, yemiş gibi oluyorum.Malum, şehirdeçoğaldı, rustik ekmekler,bagetler falan şahane...Eh, bizim Çengel'in geleneksel fırını da en bildik ekmeği ve simidi bile odun ateşinde şahane yapıyor, önünde durup kaldığım oluyor bazen...

***

Kokularya hani...Yani hatıralarımızın kusursuz taşıyıcılarıdır ya...Şimdiki gibi çok çeşit yoktu o zamanlar...Lakin fırınların kokuları muhteşemdi.Bir de tam o an...Kürekten tezgâhın üzerineatılıvermesi...

***

Ne zaman bu nostaljik hava ruhumu sarsa...Henüz dünyaya gelmediğim yıllara da uzanmak isterim.Mesela İstanbul'unçarşı ekmeğini öylegüzel anlatır ki üstad...Ama Ortadoğu'nun "yara muşambasına benzeyen" yufka ekmeklerini yerden yere vurur.Sonra da o dönemlerin modasına uygun biçimde lafını patlatır:

***

Bak şimdi!1941'de Tan gazetesinde çıkan yazısını buldum Refik Halit Karay'ın...Orada şöyle diyor:Bütün busebeplerledir ki, büyük şehirlerdekibelediyeler, artık meseleye lazım gelenehemmiyeti vererek birihdas etmelidirler. Nekutsi vazifedir o!"

***

Dikkatimi çekiyor, birkaç yıldır İstanbul'da, hatta Bursa ve İzmir'depatlak verdi.bir ekmektir malum; fazla kabarması pek istenmez ama bizde sandviç ekmeği olarak kullanıldığından tombul hâli seviliyor.Aklıma Roma'ya her gidişimdede devasa tepsilerdeki fokaça dilimlerinden birini kâğıda koydurup atıştırmaya başlayışım geliyor.Üzerine biberiye serpilmiş olsun yeter!