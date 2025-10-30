***

Yeryüzü bin türlü çirkinliğe bulanmışken...700 milyondan fazla insan açlıkla boğuşurken...İşsiz sayısı 180 milyonu geçmişken...Ve işte dikkatle izliyoruz ya hani; İsrail soykırımcı saldırganlığını sürdürürken...Dünyanın her bir köşesindenasıl çare bulacağımızı bilemezken...birden dikkatleri üzerine çekti, sosyal medyayı heyecan sardı, spekülasyonların bini bir para...Sadece kafa dağıtmak da değil mesele, basbayağı merak konusu...

***

Yıldızlararası (Interstellar) bir oluşum...Gelip geçecek mi?Öyle görünüyor...Ama bir dakika!Herhangi bir üniversiteden bir astronom söylese, kimsenin umursamayacağı bir iddiayı, üstelikte Astrofizik Enstitüsü Direktörü olansöyleyince ortalık karışıverdi.dediLoeb...Yetmedi, Atlas'ın 21 Ekim'deki pozisyonu için "Güneşin ardına gizleniyor" dedi.Kasten saklanıyor anlamında yani...Üstelik Atlas'ın etrafındaki gaz bulutunun içinde alışıldık olanın dışında çok fazla nikel bulunması onunolduğunu gösterdiğini söyledi...Eh, bütün bunlardan sonratut tutabilirsen...

***

Atlas tartışmasını takip ediyorum...Önce şunu söyleyeyim...Devasa (sonsuz demiyorum, tartışılır çünkü) bir evrende yapayalnız olacak değiliz elbette...Muhtemel.Lakin biz niye öncegelmiyoruz?

***

Gök cismi, yer cismi, gök hareketi, yer hareketi...

Şu rüya, bu astroloji yorumu, o gizem...

Çok belli...

İnsan, kendinden umudunu kesmiş...

Atlas'mış, uzaylılarmış, yer altındakilermiş...

Bir süre de böyle oyalanacak!

Kafasına "hakikat" dank edinceye kadar...

***

NOT DEFTERİ



Kederimden aklımı oynattığımı sanıyorlar... Saçma! Eski duygularımın hepsini gömdüm. Hatıra nedir bilmiyorum artık... Evet, böyle bu, böyle! (DOSTOYEVSKİ / Ezilenler)