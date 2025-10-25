25 Ekim 2025, Cumartesi
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Çalışmadan kazanmak...

Haftanın notları: Çalışmadan kazanmak...

25.10.2025, Cumartesi

"Suça sürüklenmiş çocuklar" diyorlar...
Müşfik görüneyim derken, günümüzün adli psikoloji ve sosyoloji bilgisine baştan aşağı aykırı bir yaklaşım...
Ama kabul diyelim...
Peki bu çocukları "suça sürükleyenler" kimlerse, onların peşinden koşuyor ve hesap soruyor muyuz?
Ya da suça sürükleyen ortamı hiç dert ediyor muyuz?
Hayır!
Madem çocukların "çocukluğu"nu (hak ettiğinden fazla) dert ediyor ve uyduruktan hümanist takılıyoruz...
O hâlde niye sormuyoruz?
Arkadaş...
Kim bu suça sürükleyen?
Neyin nesi?
Cevabın "El birliğiyle pekiştirdiğimiz sosyal düzen" olarak geleceğinden mi korkuyoruz?

***

14 yaşındayken adam öldürmüş kişi 27 yaşında serbest kalıyor.
Ne yapıyor?
Sokakta karşısına çıkan bir genç kızı takip edip öldürüyor.
Açın gazeteleri...
Sadece beş yıllık dönemi tarasanız, böyle dolu cinayet haberi göreceksiniz...
Sormaktan kaçındığımız sorularla ne zaman yüzleşeceğiz?
Hukuk sistemimiz ne zaman eğreti insancıllıklardan arınıp hakiki adalet ve ceza için ısrarlı olacak?

***

Yeni salgın...
Önümüzdeki günlerde üzerine yazacağım...
En aklı başında sandıklarımız bile "çalışmadan kazanmak" peşinde...
Zihinsel olarak zengin olmaya odaklanırlarsa, oturdukları yerde zengin olacaklarına veya durup dururken en iyi "kısmet"e ulaşacaklarına inanan "okumuş" insanlar!
"Manifest yapıyorlar"mış...
Eylem geri çekiliyor, emek geri çekiliyor, hakiki inanç ve dilek geri çekiliyor; yerini abuk sabuk bir BEKLEYİŞ alıyor.

***

Geçen gün Çengelli bir dostumuz Üsküdar Belediyesi'nin önünde trafik durunca bir bakmış ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gelmiş...
Kapıda bir avuç insan varmış karşılayıcı olarak...
Dostumuz diyor ki: "Bizim muhtar Can abi bir yere 'geliyorum' dese en az 20 kişi bekler."
CHP'li ilçe belediyelerinden bir yöneticinin bana söylediklerini hatırladım:
"Aileden CHP'liyim ama örgütteki saçma sapan tartışmalardan artık sıdkım sıyrıldı, içimden hiçbir toplantıya gitmek gelmiyor."
Fakat muhalif medyaya bakınca ne görüyoruz?
"Özel her gittiği yerde vurdukça ses getiriyor"muş...

***

Görünen her zaman aldatmaz, anlatır da...
En yüzeysel tablolarda bile "derin kıpırtılar"ın belirtileri vardır.
Ama gören göz kaldı mı?
