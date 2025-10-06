06 Ekim 2025, Pazartesi
HAŞMET BABAOĞLU
İnsansız medeniyetin saldırısı

06.10.2025, Pazartesi
Şimdi anlayacaksınız...
Gidip göreni de, sosyal medyadan aşina olup kafasında sorular oluşanı da daha iyi anlayacak...
Neden Dubai'de, Abu Dhabi'de, Singapur'da insanlar "yapay zekâ" karakteri gibi dolanıyorlar...
Burada suratını ekşiten, küfreden, bazen çocuk gibi sevinen ya da hala yoksulmuş gibi ağlaşan iş adamları neden oralara ayak basınca basmakalıp maskelerle dolanmaya başlıyorlar?
Neden yüzlerinden renk çekiliyor, geriye bir tek doların yeşili ve uyduruk bir gülümseme kalıyor, anlayacaksınız...

***

Nasıl mı?
Şimdi barıştan konuşuyoruz ya...
Lakin Gazze için tasarlananlar birer birer önümüze konmaya başlanınca...
Anlayacaksınız...

***

ABD Başkanı'ndan ve kabinesinden başlamak üzere...
Global finans düzeninin en tepelerindeki adamların Gazze için hakiki bir "barış" veya insancıl bir çözüm tasarlamadıklarını bilmemiz gerekiyor.

***

2013'ten beri İsrail Gazze kıyı şeridi ve açık denizini bir doğal gaz üretme merkezi olarak planlamıştı.
Gazze, Batılıların ifadesiyle "Filistin sorunu"ndan kopartılacak, önce kendi başına bir kriz bölgesi haline getirilecek, daha sonra üç milyon Gazzeli (Mısır'la anlaşılarak) bölgeden çıkartılacaktı...

***

Sonra iş değişti...
Yüksek finans elitleri Ortadoğu planına el koydular...
Trump'ın ekibini ikna ettiler...
BM Raportörü Francesca Albanese'nin soykırım raporunda Blackrock şirketlerinin İsrail'e yaptıkları yardımına çok sık vurgu yapması boşuna değil...
Blacrock ve Vanguard'ın öncülüğünde "Doğu Akdeniz'in şahane kıyı şeridi" dedikleri Gazze'de yeni bir Dubai, yeni bir Singapur inşası öne çıkmaya başladı.
Gazze'den bahsederken Trump'ın dilinin bir emlak yatırımcısı iştahıyla şekerlenivermesi de bu yüzden...

***

İbrahim Anlaşmaları aslında bölgenin (ve Gazze'nin ) bu hale getirilmesi için başlangıç adımıdır.
Netanyahu niye en yıkıcı laflar ettikten sonra bile "Ama İbrahim anlaşmaları sürmeli" diyor?

***

Ne kadar "insansız" bir dünya, değil mi?
Kafamıza nakşedelim şunu: Para sadece kendini sever.
Ve en lüks, en şatafatlı bölgeler aslında çağın en barbar kaleleridir.

***


NOT DEFTERİ
Hayat, insanlık, tekamül, medeniyet gibi değerler, bir zamanların enflasyon paraları kadar düşük... Bir milyarlık manevi kıymete bir kutu kibrit satın alamıyorsunuz. Ne müthiş iflas! ( NECİP FAZIL / Savaş Yazıları )

