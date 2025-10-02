02 Ekim 2025, Perşembe
HAŞMET BABAOĞLU
Bu kış ne gelecek?

02.10.2025, Perşembe
Bayağı geçmiş zaman...
Celal Bayar uzun ömrünün sonlarına doğru memleketi sık sık uyarmaya başlamıştı: "Bu kış komünizm gelecek..."
Hani azıcık gevşedik mi, kuzeyimizde tetikte bekleyen komünizm birden Karadeniz kıyılarımıza çıkarma yapacakmış gibi...
Şimdi hatırladıkça gülenlere aldırmayın, basbayağı ciddiye alınırdı bu uyarı.

***

Sonra 2000'lere girmek üzereyken bazı tipler, "Bu kış kıyamet gelecek" havasına girdiler, hatırlarsınız...
Ama liberal "vur patlasın, çal oynasın" havası herkesin başını döndürdü, kıyamet fikri bile unutuldu.
2020 kışında birdenbire pandemi geliverdi ve 2018 yılında üst üste "Salgın geliyor" diye yazan ben bile şaşırdım.
Şimdi yine netameli zamanlardayız...
O hâlde yine de sormak lazım; bu kış ne gelecek?

***

Buraya kadar okuyanlar şaka yaptığımı sanıyorlarsa, yanılıyorlar...
Geçen gün yazdım...
Gazze soykırımı kitlelerin siyonizmin çirkin yüzüyle tanışmasına yol açtı.
Geri dönüşü yok...
Avrupa özellikle önemli...
Dünyada bir şey olacaksa, Batı etkilendiği için olur; diğerleri her şeye rağmen lokal kalır.
Bakın!..
Avrupa'da halklar ile devletlerin arası açılıyorsa eğer...
Bunun mutlaka kapsamlı sonuçları olur.

***

Şunu bilelim...
Siyonizme karşı biriken itirazlar bir sosyal çığa dönüşecekse...
Sokaklar yeniden siyasal literatüre girecek, meydanlar hareketlenecekse...
Ki gidişat öyle...
Egemenler sokağı bir süreliğine "iptal" edecek, kitleleri sakinleştirip içeri sokacak yollar ararlar...

***

Sosyal çatışmayı 1968'den beri unutmuş Batı devletleri için "sokak" tekinsiz bir yerdir.
İsraillilerin kafalarına sandalye vurularak kovulduğu Paris lokantaları; siyonist şarkılar söyleyen uçak yolcularının personel tarafından indirildiği havalimanları, İsrail şakşakçısı siyasi partiler, hükümetler ve kurumlar için sarsıcı bir gerçekliktir.
Yani...
Bu kış "uyduruk"tan bir salgın gelirse şaşırmayalım diyorum.
Söylentiler başladı bile sağlık medyasında; şu virüsü, bu virüsü...
Dikkat!

***


NOT DEFTERİ
Bana sorarsanız dünyada bu muvazene ıstırabı, ilerlemekten sapıtmış cemiyetlerin, ruhlarında taşıdığı ur yüzünden... Çare yok, dünya urunu kusacak... (NECİP FAZIL / Savaş Yazıları)

