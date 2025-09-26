Bunları ne zaman konuşacağız?

diye anlatıyor öğretmenhanım.diye ekliyor...Saf saf "İyi ki bir öğrenci gizlice videoya almış, yavrucak başına geleni ispat edemezdi belki" diyorum ya...Öğretmen hanım, buruk bir bakış atıyor, o zaman anlıyorum; video kaydı da bir türaslında...Neyse okul idaresi el koymuş, veliler bir araya gelmiş, yapılması gerekenler yapılmış...Ama görüyorsunuzdur...Sosyal medyaya her gün yurdun her yanındanhaberleri düşüyor...Çocuklar böyle de yetişkinler farklı mı?

***

Değişen duygu durumlarımızı, çöken ahlaki duruşlarımızı,, yeni sokak kültürünü konuşmamız gerekiyor...Anlayacağınız, kaynar suya elimizi sokmak zorundayız.

***

Düşünebiliyor musunuz?Aklı başında orta yaşlı biri olarak tanıdığınızakşam yürüyüşünde karşılaştığınızdadeyişinize karşılık vermiyor.Bunun yerine siyasi bir konu açıp laf atıyor, biraz uzaklaşınca daişitiyorsunuz.

***

Bir kafede oturuyorum...30'larında bir adam geliyor yanıma...Davranışları pek saygılı; sık sık özlü sözler sıkıştırıyor konuşmasının arasına...Gittikten sonra kafedeki garson kızdiye fısıldıyor;

***

Mahalledeki esnafla konuşuyorum...Kırk yıldır tanıdıkları müşterilerinin yeni hâllerinden şikâyetçiler.Mahalleliyle konuşuyorum, onlar da esnafın artıkdönüştüğünü iddia ediyorlar.

***

Ne yalan söyleyeyim...Bu tabloya baktıkçadiye söyleniyorum...Nerede yahu güzel insanlar?

***

Çocuklarımıza ne aktarıyoruz?

Asap bozukluklarımızı...

Sevgisiz bakışımızı...

Paraya odaklanmış dünyamızı...

Bunları ne zaman konuşacağız?

***



NOT DEFTERİ

Başkalarıyla birlikte geçen bir saatin ruhta bıraktığı lekeyi silmeye bir yıllık yalnızlık yetmez. (E.M. CIORAN / Avare Düşünceler)