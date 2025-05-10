Biliyorum, idrakine varmak istemiyoruz...Ağır geliyor.Gelen, gideni aratır çünkü...Lakin bilelim ki, dünya 2024'ün sonbaharından beriartık...Çok şey eskisi gibi olmayacak.

***

2025'in ikinci yarısı iseya başlangıç olacak...YüzyılınYarışmacılar start çizgisinde, nefeslerini tutmuş tabancanın patlamasını bekliyorlar...

***

Bunların en başta geleni de ergen/ yeni yetme suçları ve suç çeteleşmesi...Şu "dağılan aile" gerçeğini baş neden olarak gösterme kolaycılığını terk edelim artık...Asıl olan "dağılan" kent yaşamı çünkü...Kalabalık içinde kıyıya itilen, yok sayılan veçıkar mı?Cevabı artık biliyoruz...

***

Neler görüyoruz?Bunlar mı toplumu geleceğe hazırlayacak?

***

Bazen eski notlarımı karıştırırım...Geçen gün karşıma 2007'ye ait bir notum çıktı, tam olarak şöyle:

***

TV kanalları bir âlem...Hava kapalıyken ana haberde bile "güneşe çıkmadığımız için D vitamini ihtiyacımızın arttığını, güneşe çıkmayı ihmal etmememiz gerektiğini" anlatıyorlar.Sonra güneş açıyor, hemen ekrana uzmanlar çıkıyor ve "güneş ışıklarının sağlığımıza verdiği zararları" dile getiriyorlar.Bir okurumdiye yazmış mesajında;

***

Çünkü kimi gerçekten sevseler onu yeniden dünyaya getirirler.