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HAŞMET BABAOĞLU
Üniversite eğitimi mi? Hayaller çöplüğü

Üniversite eğitimi mi? Hayaller çöplüğü

24.04.2025, Perşembe
"Üniversite eğitimi kariyer basamağının başlangıcıdır. Doğru seçimler yapabilmek için gelecek 60 yılı planlayabilmek gerekiyor..." Şaka mı?
Şaka olması gerek ama değil...
Düşünebiliyor musunuz; bu satırlar bir profesyonel kariyer danışmanının sayfasından...
Yahu 6 yıl sonrasını hesap edebilmek güçleşti, ne diyorsun sen?
En sağlam şirketler bile "6 ay sonrasını görelim, yeter!" havasındalar artık.
Gençler nasıl 60 yıl sonrasını planlasınlar?

***

Bir de diyorlar ki...
Dünya hızla değişiyor.
Aslında bu da yanlış.
Herkesin dilinde bir hız lafı...
Herkesin dilinde değişim kavramı...
Bence bu kelimeleri işitince oradan uzaklaşın.
Çünkü dünya değişmiyor, DÖNÜŞÜYOR.
Bu bambaşka bir şey...
Ve hız dediğimiz şey artık öyle bildiğimiz türden değil.
Hız, artık hemen, şimdi, şu an demek...
Bu hız üç dört yıl sonra üniversite eğitimi, yüksek lisans falan tanımıyor, tanımayacak.

***

Üniversite öğrencileri geleceklerini planlayacaklarmış...
Uydur uydur ipe diz laflar...
Üniversite öğrencileri bir plan yapmadan önce lisans ve hatta yüksek lisans eğitimi görmeyi bir şey sanmaya son vermeliler...
Mezun olduğun dala göre gelecek hayali mi? Boş iş...
Adı üniversite olan tonla meslek yüksek okulu açtık ve sonunda hem dökülen eğitim süreci hem de mezun enflasyonu bu okulların da işini bitirdi.
Artık her 4 kişiden 1'i üniversite mezunu...
On yıl sonra bizim üniversite mezunlarımızın sayısı, bütün Avrupa'daki üniversite mezunlarıyla eşitlenecek.
Bir işe yaramayacak tuhaf bir başarı yani!
Zaman geçirmeden bu modeli terk etmeliyiz.

***

Yakın çevremde bir sürü üniversite son sınıf mezunu genç var...
Son sınıf onlar için şu anlama geliyor: "Anne babamı ve kendimi doğru bir şey yaptığıma dair kandırma süresi doldu, şimdi gerçeklerin zamanı..." Biliyorlar yani...
Dişe dokunur kıvamdaki altı, yedi üniversiteden mezun olmayacaklarına göre hayallerinin yerini uzun bir süre hayal kırıklıkları alacak...
Olsun!
Daha iyi ve daha doğru olanın yolu ancak bu gerçekle hesaplaştıktan sonra açılacak...

***


NOT DEFTERİ
Herkes kendinden çok şey umar, herkes kendinin hayal kırıklığıdır. (ŞULE GÜRBÜZ / Zamanın Farkında)

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