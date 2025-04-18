1987'de kaleme alınmış şu acıklı satırları mutlaka okumalısınız:"Bazıları Sovyetler Birliği'ni Avrupa'dan dışlamaya çalışmaktadır. Bu tür oyunlar tarihi ve coğrafi gerçekleri değiştiremez. Biz Avrupalıyız. Çünkü Hıristiyanlık, eski Rusya'yı Avrupa ile birleştirmiştir.Avrupamedeniyetinin gelişmesine önemli katkılardabulunduk. Bu sebeple kendimiziolarak görüyoruz."

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Bu sözler kimin mi?(bu oltaya gelerek mi desem, bilemedim)Elinde L. Vuitton çantayla reklamlara çıkan komünistin, genç kuşaklar tanısa tanısa bununla tanır herhalde...Bazı siyaset bilimciler, Grobaçov'un bu fikirlerine bakıpdiyorlar.Ama bu metni yazdıktan kısa süre sonra da "NATO ve Varşova Paktlarının tasfiyesi" çağrısında bulunmuş, tasfiye olan ise kendi ülkesi olmuştu.Boş yere "acıklı" demiyorum...Gorbaçovkaybedivermişti.

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Bu metin nereden aklıma geldi?Neden geri dönüp ara ara yakın geçmişin türlü çeşitli belgelerine bakmalıyız?Şundan...Demiş ki...Hadi canım, gel de gülme!Rusya mı?O hâlâ düşman...Von der Leyen bir kez daha Putin'in "emperyalist hırsları"ndan bahsetmiş...Ve şöyle bir laf da çakmış: "Bizde oligarklar yok."Otur düşün şimdi!

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Oysa Batı'nın bir "elitler medeniyeti" olduğu artık çırılçıplak bir gerçek...

Onlarınkine oligark denmeyince pek bir şey fark etmiyor.

Demokrasi, özgürlükler falan hikâye...

Siyonizm yardakçılıkları ortada...

Ama hâlâ eski hikâyeleri anlatıyor Avrupa...

Buna kanan yanar!

Not etmiş olalım!

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NOT DEFTERİ

İnsan bir kere tek başına kalmaya görsün! Nerede olsa tek başınadır. Meydan savaşında bile... (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin İnsanları)