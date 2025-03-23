"Seferberlik olunca beni Maslak'ta çadırlı ordugâhta bulunan Kurmay Albay Faik Bey komutasındaki Birinci Tümen Kurmay Başkanlığı'na verdiler.Tatbikatın sonuna doğru kurmaylar komutanın yanında toplanırken bir fısıltı oldu. Herkes şaşkın, birbirine bakakaldı.Meğer donanma Karadeniz'e izinsiz açılmış. Bu hâl bizim de harbe girmemize sebep oldu."

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Belki anlamışsınızdır...Bir dostumun tavsiyesiyle 18 Mart'tan bu yana Birinci Dünya Savaşı ve daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın önemli komutanlarındanokuyorum. ("On Yıl Savaş ve Sonrası; 1912-1922)Meraklısına da ben tavsiye edeyim...Arnavutluk İşkodra doğumlu, 1900 yılında Harp Akademisi'ne girmiş bir asker, buradan onun tam bir Osmanlı insanı olduğunu çıkartabilirsiniz...

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Çanakkale cephesinden şöyle notları var Fahrettin Altay'ın:"Birçok Alman deniz, kara, hava subayı çeşitli birlik komutanlığı ve kurmaylıklarda ödevlendirildiler.Savaş süresince bunların gerçekten fedakârlıkları görülmüştür. Ne var ki, Ordu Komutanı Liman von Sanders'in strateji kudretinin azlığı veilk savunma tedbirlerinin alınmasında hatalar meydana geldi."

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Bir de cephede önce yarbay, sonra albay rütbesinde bulunan Mustafa Kemal ile ilgili anısı var.... Beni görünce sevindiler, kucaklaşıp öpüştük, gazalarını tebrik edip ihtiyaçlarını sordum. Artık ayrılıyorduk, sordum: Karargâhınız hep burada mı kalacaktır, burasının ismi nedir, diye...Mustafa Kemal biraz düşündü; 'Evet burada kalacağız' dedi. 'Ama, sel yarıntılarının ismi mi olur!' Bunu söylerken gülümsüyordu.Karargâha dönüşteKolordu Komutanı'nın muvaffakiyeti alınarakbu isim konuldu..."

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çok özel bir tarihi değere sahip...Üzerine daha çok konuşmalıyız.Sonrasını da...Altay'ın anılarından bahsetmeye devam edeceğim...