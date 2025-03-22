Dünyanın düzeni...

İnsanın düzeni...

Aktüel hayatımızın her alanı...

Bozuk!

Baştan aşağı yanlış...

Nereden anlıyoruz? Derin tahlillere girip uzatmanın anlamı yok!

Gazze'den anlıyoruz.

Filistin'e bakıp anlıyoruz.

Zalimlik karşısındaki global "çaresizlik" tablosu bize bu gerçeği çırılçıplak gösteriyor.

Aklımıza mıh gibi çakalım...

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Dışişleri Bakanı'mız Hakan Fidan, medya temsilcileriyle yaptığı iftarda gayet soğukkanlı ama açık biçimde söyledi: "Filistin meselesi daha büyük kırılmaları beraberinde getirecek."

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Hiç şüpheniz olmasın...

2025 global anlamda bir başlangıç yılı olacak!

Sarsıntılar ve dönüşümler döneminin açılışı...

Tıptan ekonomiye çok geniş bir alanda zihinleri teslim almış klişeler sarsılacak.

Şu da önemli: Birçok devlet yeni bir faza; küreselci saldırılar karşısında katı bir "direniş" aşamasına geçecekler...

Bunun için astrolojik kehanet gösterilerine ve gizemci tezlere kulak vermenize gerek yok. Gündeme bakın anlayın, özellikle de bize "detay" gibi gösterilenlere...

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ABD yönetimi Kennedy suikastının binlerce sayfalık belgelerini (bazı kısıtlamalar hariç) kamuya açtı...

Ve şimdiden netleşti ki, Başkan Kennedy halka yıllar boyu anlatıldığı şekilde tek bir kişi tarafından vurulmamış.

Çok sayıda suikastçı var ve bazıları çok yakından ateş açmış.

İş kesinlikle "kaza"ya bırakılmak istenmemiş, Başkan'ın mutlaka ölümü hedeflenmiş.

Oysa resmi tarihi biliyorsunuz; tek bir suikastçı var ve onu da iki gün sonra başka biri vurdu...

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Madem "haftanın notları"nı düşüyorum buraya...

Şunu da bilin isterim...

Pandemi boyunca "Bilim adamlarının direktiflerini takip edin, komplo teorilerine aldırmayın" yayınları yapan ABD medyasının New York Times gibi küreselci devleri, şimdi tornistan yapmaya çalışıyorlar.

NYT, Kovid 19 virüsü ve pandemi hakkında "aldatıldık" makaleleri yayınlamaya başladı.

Bunun sonu nasıl gelir, bir düşünün!

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2025 ile 2030 arasında iki konuyu çok konuşacağız; daha doğrusu konuşmaya mecbur kalacağız...

Bir, modern tıp ve halk sağlığı...

İki, global finans sistemi...

Yürümüyorlar. Dönüşmeye mecburlar.