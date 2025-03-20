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HAŞMET BABAOĞLU
Belliydi...

Belliydi...

20.03.2025, Perşembe
Bugüne geleceğimiz belli değil miydi?
Belliydi, bekliyorduk; çünkü yaşıyorduk.
CHP'nin ideolojik çizgisine karşı olmak başka şey; olağan süreçte CHP'nin kapısından bile geçemeyecek tiplerin 2010'dan beri partiyi yavaş yavaş ele geçiriyor olduğuna tanıklık etmek bambaşka bir şey...

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Bahçeli'ye kulak verelim...
"Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır. Düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir."

***

İBB Başkanı ve beraberindekilerin suçluluğu hukuk tarafından saptanıncaya kadar bize düşen, genel tabloyu detaylarına kadar irdelemektir.
Belki en başta şuna bakmalıyız:
Bir ana muhalefet partisi neden aceleyle cumhurbaşkanlığı adayı seçmeye kalkışır? Neden CHP üç yıl önceden cumhurbaşkanlığı adaylığını belirleme sürecine itildi? Hesap neydi, niye bir telaşın içine düşüldü?
Bozulan bir plan olup olmadığını konuşmak hiç yanlış olmaz...
İmamoğlu ve Özel gelmekte olan hukuki kasırgayı bilip işi siyasi kazanca(!) çevirmeyi ve kamuoyundan prim toplamayı mı planlamışlardı?

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Terör örgütüyle işbirliği ve "para kuleleri"nin talimatla yapılması iddiaları öyle hafife alınacak şeyler değil...
Bunca yıllık tecrübem de bana siyasi ortamın doğrudan ve kalıcı olarak etkileneceğini söylüyor.
CHP bir dönüm noktasında...
İşgalcilerini uzaklaştırıp yenilenmek ve eski değerlerine sahip çıkmak için hakikaten bir fırsat yakalamak üzere...
Ama sadece CHP'nin de değil, bütün siyasi yapının kendine çekidüzen vereceği yeni bir dönemin başlayacağı duygusu taşıyorum.

***

Eklemek zorundayım...
Dünya geçtiğimiz iki buçuk ay içinde derinden bir saflaşma yaşamaya başladı...
Savaş(lar) ihtimali büyüyor.
Bölgemiz kaynıyor...
Türkiye çok kritik bir önem kazanıyor...
Ankara, çoktandır hem dışarıdaki hem de içerideki düşmanlarına gözlerini hiç kaçırmadan, dik dik bakıyor; bunu bilelim...

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NOT DEFTERİ
Başka birine yapabileceğiniz en acımasız şeylerden biri, onları gerçekten olduğundan daha fazla önemsiyormuş gibi yapmaktır. (D. COUPLAND / Hey Nostradamus)

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