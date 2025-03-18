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HAŞMET BABAOĞLU
Komplocular komploları örter

Komplocular komploları örter

18.03.2025, Salı
Ekranlara çıkarlar, art arda kitaplar yayınlarlar...
Elbette hedefleri kitlelerin merak duygusunu kaşımaktır ve karşılığını da alırlar.
Bu kişilerin temel özelliği, tarihi başı sonu belli bir piyese, mücadeleyi sahnedeki oyunun rollerine, ahlakı ve inancı oyuncuların kostümlerine çevirmektir.
Görünürde "sorgulayan biri" gibidirler, gerçekte ise zihinlerini zerre yormazlar; nasıl olsa her şey iyi bildiklerine inandıkları bir plana göre ilerlemektedir.
Bir "sır" vardır ve sanki kendileri dışında kimse bu sırrın farkında değildir.
Ama sır dedikleri şeye dikkatle yaklaşırsanız, görürsünüz; nasıl ucuz, nasıl korkakça ve sır olamayacak kadar uyduruktur...
Ve sonunda hep şu olur: Bu komplo teorisyenleri gerçek komploları örterler....
Yaptıklarının en FENA yanı budur...

***

Malum, iki gündür herkes haklı olarak bir ekonomi profesörünün Yahya Sinvar hakkındaki saçmalamalarını tartışıyor...
Bu profesöre göre...
Şehit Sinvar, Yahudi kökenliymiş...
Gazzelilerin yaşadığı zulmün ve Haniye suikastının arkasındaki isim Sinvar'mış...
Fesat teorilerinin özelliğidir;
"köken" deyince akan sular durur.
Ah, keşke bu profesörü şimdi şiddetle eleştirenler, kendilerinin de ne "köken"lerden kolayca bahsedip tezler uydurduklarını düşünebilseler...

***

Ama şunlar yeterince açık...
İlk kez 19 yaşındayken 1982'de gözaltına alınan Sinvar, 1988'den 2011'e kadar 23 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi.
İlk olarak 2017 yılında Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilmişti.
Sinvar'ın kendi hapishane hayatını ve Filistin mücadelesini roman tarzında kaleme aldığı Diken ve Karanfil adlı eserini okuyan biri söz konusu profesörün ettiği lafı aklının ucuna bile getiremez.
Ayıptır, günahtır, saçmalamaktır.

***

Şu rezil hegemonik dünyanın kendisi bizatihi komplo...
Söyleyin insana, mazlum kitlelere ve ülkelere karşı komplolar kurulmuyor mu?
Siyaset ve güç ilişkileri alanında birçok şey göründüğü gibi değil mi?
Ama böyle "salla gitsin"le açıklanamaz bu işler...
İsrail şimdi ellerini ovuşturuyordur.

***


NOT DEFTERİ
Bana artık tesellilerden söz etme. Bir şey anlatma, çünkü nefretim taşıyamayacağım kadar ağırlaştı. (E. HEMINGWAY / Çanlar Kimin İçin Çalıyor)

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