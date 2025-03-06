"Oğlum okul sonrası basketbol antrenmanından geldi...Salondan geçip odasına giderken TV'de bir haber kanalı açıktı...Gazze'den görüntüler vardı.Şöyle bir baktı...Sonrademezmi!Şok geçirdim.Oysa

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Geçen gün eş dost oturmuş Gazze iftarlarının bizler için ibretler ve umutla dolu yanlarından konuşuyorduk ki...Arkadaşım gözü yaşlı biçimde bunu anlattı...Şaşırdım mı? Hayır!Çünküsandığımızdan çok daha güçlüdür.Kuytuda uygun zamanlarını bekler ve duygularımızı kontrol altında tutarlar.klişesi de böyledir.Üstelik gençlere belli çevrelerceempozeedilmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nınson dönemine ilişkin dar çaplı bir olayolduğu gerçeği örtülmüştür.O dönemde Suriye, Filistin, Hicaz cephelerinde bazı Osmanlı komutanlarının yerel halk karşısında yaptığı hatalar ise hiç tartışma alanına taşınmaz.

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Oralardaki söylentiler okul sıralarında veya işyeri kahve molalarında öyle hızla yayılıveriyor ki, şaşarsınız.Mesela tam Haniye suikastının ardından birileri böyle bir iddiayı Facebook üzerinden yaydılar...Uydur gitsin!Oysa tarihsel kayıtlar İngilizlerin Filistin cephesinde kullandığı kimyasal silahları işaret ediyor.Lakin biliyoruz; iddialar her zaman gerçeklerden hızlı koşar...

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Şu iki şeyi iyi bilelim...

Bir...

Siyonist propaganda sönmedi, kurnazca yollar izleyerek gençlerimizi Gazze davasından uzak tutmaya çalışıyor.

İki...

Siyonizm, Türk burjuvazisinin aklını ve burjuva özentilerinin duygularını idare etmeyi iyi bilir.

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NOT DEFTERİ

Seni senden ayırmak isteyene, koparmak isteyene, bunun için de en şaşkın, en aciz vaktini seçene uyacak mısın? (TARIK BUĞRA / Küçük Ağa)