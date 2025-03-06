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HAŞMET BABAOĞLU
Gençler Filistin’e bakarken

Gençler Filistin’e bakarken

06.03.2025, Perşembe
"Oğlum okul sonrası basketbol antrenmanından geldi...
Salondan geçip odasına giderken TV'de bir haber kanalı açıktı...
Gazze'den görüntüler vardı.
Şöyle bir baktı...
Sonra 'Anne ömrün hep kaybedenlerle ilgilenerek mi geçecek, hem bunlar geçmişte bizi arkadan vuran Araplar' demez mi!
Şok geçirdim.
Oysa bizim evde Filistin davasının hep ayrı bir yeri oldu, Gazze'yi başından beri dert ettik, çocuklarımız bizden bir şeyler öğreniyor sanıyordum, yıkıldım."

***

Geçen gün eş dost oturmuş Gazze iftarlarının bizler için ibretler ve umutla dolu yanlarından konuşuyorduk ki...
Arkadaşım gözü yaşlı biçimde bunu anlattı...
Şaşırdım mı? Hayır!
Çünkü resmi tarih klişeleri sandığımızdan çok daha güçlüdür.
Kuytuda uygun zamanlarını bekler ve duygularımızı kontrol altında tutarlar.
"Arapların ihaneti" klişesi de böyledir.
Üstelik gençlere belli çevrelerce çok hince biçimde Kurtuluş Savaşı dönemine dairmiş gibi empoze edilmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemine ilişkin dar çaplı bir olay olduğu gerçeği örtülmüştür.
O dönemde Suriye, Filistin, Hicaz cephelerinde bazı Osmanlı komutanlarının yerel halk karşısında yaptığı hatalar ise hiç tartışma alanına taşınmaz.

***

Bir de sosyal medyanın etkisi var tabii...
Oralardaki söylentiler okul sıralarında veya işyeri kahve molalarında öyle hızla yayılıveriyor ki, şaşarsınız.
Mesela tam Haniye suikastının ardından birileri böyle bir iddiayı Facebook üzerinden yaydılar...
Neymiş? Filistinliler, Birinci Dünya Savaşı'nda 15 bin Osmanlı askerini kör etmişler...
Uydur gitsin!
Oysa tarihsel kayıtlar İngilizlerin Filistin cephesinde kullandığı kimyasal silahları işaret ediyor.
Lakin biliyoruz; iddialar her zaman gerçeklerden hızlı koşar...

***

Şu iki şeyi iyi bilelim...
Bir...
Siyonist propaganda sönmedi, kurnazca yollar izleyerek gençlerimizi Gazze davasından uzak tutmaya çalışıyor.
İki...
Siyonizm, Türk burjuvazisinin aklını ve burjuva özentilerinin duygularını idare etmeyi iyi bilir.

***


NOT DEFTERİ
Seni senden ayırmak isteyene, koparmak isteyene, bunun için de en şaşkın, en aciz vaktini seçene uyacak mısın? (TARIK BUĞRA / Küçük Ağa)

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