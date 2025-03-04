Şimdi aşağıdaki alıntıyı dikkatle okuyun...Ve anlamaya çalışın... Çünkü hayati önemde...

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"1999 yılında ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC)araştırmak istedi.Hepatit-B aşısına baktılar.Buldukları şey şuydu: Bu aşıların yapıldığı kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski, 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içenlerden daha fazlaydı...Toplantılar başladı.İlaç şirketleri, Dünya Sağlık Örgütü; FDA ve diğerleri iki gün boyunca konuyu masaya yatırdılar.Sonuç kâbustu.Toplantıyı düzenleyen ve bizi korumakla görevli bu kuruluşlar diyorlardı ki, aşılarımızotizme sebep oluyor."

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Bu sözler kimin?Şimdi size soruyorum...Bunları konuşmaya var mıyız?İçinizden,diyorsunuz,Lakin tam bu an içimizden birürperti geçiyor, değil mi?Konuşturmazlar, bu iş yakın zamanda baltalanır, diye mırıldanıyoruz...

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RFK Jr'ın, Wikipedia'daki tanıtımında bile "çevre hukukçusu, aktivist siyasetçi"nin yanınalafı eklenmiş.Daha baştan "kıyıya" atılmış yani...Geçmişte çevre sağlığı alanında büyük şirketlere karşı verdiği mücadelelerdeki başarıları falan bu tanıtımın yanında hikâye kalıyor. Çünkü hemen şöyle düşünüyorsunuz: "Bu adam da garip şeylere inanıyor."İşte şimdi bu adam en tepede göreve getirildi...Yaşayıp göreceğiz.

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2025 çok sert bir yıl olacak...

Bu kesin!

Her ay ortalık biraz daha kızışacak...

Bizi ayıltmak yerine sürekli uyuşturan "uluslararası ilişkiler" meseleleri üzerinden birbirimizle tartışıp duracağız...

Boks ringi gibi nasılsa, her akşam tartış dur, hazzı var.

RFK Jr'ın önümüze serdiği tablo ise huzur kaçırıcı...

Bir daha soruyorum...

Dev ilaç sanayii ve sağlık sistemi içinde köleleştirilmiş sıradan insanın hâline eğilmeyi becerebilecek miyiz?

Buna cesaret edenlerin ayakta kalması mümkün olacak mı?

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NOT DEFTERİ

İletişim dünyası içinde teknolojinin kötü ruhları ve paranın satın alabileceği düşler kol geziyor. (J. G. BALLARD / Çarpışma)