Fotoğraflarımızı çekip çekip oraya buraya serpiştiriyoruz ya...Sosyal medyafotoğrafımızla dolu...Ama sonuçta ne oluyor?Fotoğraflarımız gibi demiyorum, bakın, dikkatinizi çekerim, o kadar disiplin, o kadar filtre düz hayatta yorucu geliyor çünkü...Ama giderek fotoğraf gibiyiz.gibiyiz...

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Biliyorum...Abartma diyorsunuz şu an, işe gitmiyor muyuz, sevmiyor muyuz, çoluk çocuğa karışmıyor muyuz?Abartıyorum elbette...Netliği ayarlanmış bir fotoğraf gibi işe gittiğinizi,hakikigitgide soldurduğunuzu anlatabilmek için abartıyorum...

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Hay Allah!Esas bundan değil,deyiminden söz açmak istiyorum.Ama zaten hepsi iç içe...İlk duyduğumda "Ne oluyoruz yahu" demiştim; "kalabalık içindeki yalnızlığımızı yeni mi fark etmişiz?" Şimdi isedemek geliyor içimden...Diyorlar ki, günümüz insanı sosyal medya ortamında öyle bir hâle gelmiş ki, onca takipçi, onca beğeni, onca iletişim onun yalnızlık hissini ortadan kaldıramıyor, hatta yoğunlaşmasına yol açıyormuş...Kızmayın ama fazlatezler bunlar...Çok gönül çalıcı...Gerçekteyse öyle olmuyor.Dijital mesafe üzerinden somut hayatta olamayacak kadar fazla insanla temasa geçmek çoğu kişiye pek hoş geliyor.Olay bu kadar zaten...Var mı böyle durabilen?Kendine bakan ve gördüklerinden kaçmayan kaç kişi?

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Oylamaya değer bulunup öne çıkamamış yedi kelimeyi de merak ettim, doğrusu...Bunlardan birimiş...2024'ün kelimesi olabilir miydi merhamet?Hiç sanmam!Oylama içinkelimesi de önerilmiş.Algoritmalara hapsedilmiş dijital hayatımız falan...Bakın bu olabilirdi.Ama şiirselliği yok...Gerçekliği ise çok sert.O yüzden seçilememiştir.