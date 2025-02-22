Nihayet ülkeyi sarıp sarmalayan beyaz örtüye saygı duyma zamanı...Neden mi?bu kadarsakin, bu kadar usul usul, bu kadar tatlı birkudretle haddini bildiren başka bir tabiatolayı yok!

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Çayımı koyup pencere kenarına geçiyorum.Onları izlerken zihnime hatıralar üşüşüveriyor.Çocukluğuma kadar uzanıyorum.Sonra ilk aşklar, son bağlanışlar ve yalnız yolculuklar, hani camları buğulu mola yerlerinde çay, simitli çok eski zamanlar...Nâzım'ın şu dizelerini bilir misiniz?

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Okul kantinlerinde fahiş fiyata satılan berbat tostlar üzerine okurlarımdan çok sayıda mesaj geldi...Yetkilileri uyarıyorum...Pes diyorum. Okul yöneticileri olup bitenleri dikkatle takip etmiyorlar mı?

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Hâlâ ekranlardadiyenve sonra çok önemli bir laf ettim havasındakasılan Ankara gazetecileri var.Yahu bir toparlanın!Hem ABD hem de dünya çok ciddi bir değişimin eşiğinde...Üstelik bu kez geleceğin liderliğine oynayan adamlar var Trump'ın yanı başında...Böyle bir durumda siz hâlâişi idare edeceğinizimi sanıyorsunuz?

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Bu hız ve kesinlik hem devletleri hem de bu işleri yorumlamaya kalkışanları düşündürtmeli!Dalga geçerekbir durum yok!Üstelik hız çok yüksek...

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Bir de gelişmelere bakıpdiyenlererastlıyorum.Oysa BRICS harflerine baksalar, görecekler...İçindevar.Bir ayda nasıl çalkalandı bütün dünya!Bunun farkında mısınız?

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Dünyanın en palavra solu bizde sanırım...Olacak şey mi?Hadi gidin işinize sahtekârlar!