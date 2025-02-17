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HAŞMET BABAOĞLU
Gerekirse başkalarını savaştırır

Gerekirse başkalarını savaştırır

17.02.2025, Pazartesi
Yine iddialı tezler havada uçuşmaya başladı...
"ABD, Çin'le savaşacak, o yüzden Putin'i yanına çekmek istiyor" diyen bile var...
Trump'ın gelişiyle bu durumun bir tür "ateşle oynamak" noktasına geleceğini iddia edenler de çok...
Ama bütün bunlar konuşulurken...
İki büyük dünya savaşı yaşamış bir dünyanın tecrübeleri bir anda unutuluyor...
Ben de işte buna şaşırıyorum!

***

Oysa biliyoruz, Kore, Vietnam ve Irak'ta olduğu gibi geniş çaplı askeri harekatlar yapar ABD...
Lakin asla bir büyük savaşa cumburlop dalmaz...
Ayrıca Washington'un Kore savaşında Mc Arthur'un büyük savaş planlarından rahatsız olduğunu ve görevden aldığını da biliyoruz.
Ne yapar peki ABD?
Önce başkalarını savaştırır ve olup bitenleri dikkatle izler.
Hatta şu çok önemli: Savaşın sertliği hem düşmanı hem de müttefiklerini güçsüz kılıncaya kadar sabırla bekler...
Ancak doğrudan saldırıya uğradığında büyük savaşa girer...
Bu bir tür devlet stratejisidir.
21. Yüzyılda bu stratejinin değişeceğine dair bir izlenim yoktur.

***

Birinci Dünya Savaşı'nda Alman denizaltıları saldırganlıklarını Amerikan ticaret gemilerini de hedef alacak kadar genişletmeselerdi ABD izlemeye devam edecekti...
ABD'nin savaşa girme tarihi Nisan 1917'dir.
Şöyle düşünün...
ABD, Çanakkale savaşında (1915-16) itilaf devletlerine savaş malzemesi taşırken bile Osmanlı devletine savaş ilan etmemişti.
Ama savaş bitip Osmanlı yenildiğinde Yunanlıların İzmir'i işgaline derhal üç gemiyle destek oldular.

***

2. Dünya Savaşına gelince...
ABD'nin harekat tercihleri bugün için de ders niteliğindedir.
Japonlar Pearl Harbour'a baskını yapıncaya kadar (ki ne şüpheli bir olaydır!) Pasifik'te olanları izledi ABD...
Avrupa'da da Almanlar, Sovyetleri yere sersin diye beklediler.
Normandiya çıkartmasının tarihine bakın!
1944 Haziran'ında başladı her şey...

***

Yani Trump geldikten sonra ille de yakın geleceğe dair bir savaş tahmini yapacaksanız...
Derhal ABD'nin gireceği bir savaş düşünmek fena halde yanlış olur.
Putin'le yeniden dostluk mu?
Neden acaba?,
Ne dersiniz, Çin ve Rusya çatışmasını izlemek hoşuna gitmez mi ABD'nin?

***

NOT DEFTERİ

Bardağı taşıran o son damlada bir şey vardı sanki... Olağan ama yine de gizemli, aptalca ama yine de çok derin bir şey... Ve sen bir daha asla eskisi gibi olamazsın. (TOM ROBBINS / Sirius'tan Gelen Kurbağa)

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