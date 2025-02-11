Daha ilk gördüğüm an baştan aşağıolduğunu düşünmüştüm...Çevresindekilerden fena hâlde sıkılıyordu...Ve bu sıkıntısını sessizliğiyle saklamaya çalışıyordu.Talihliydi; çünkü sessiz gücü bir türolarak değerlendiriliyorduMedyadan gelip geçenler, anlamışlardır: Geçen gün 82 yaşında hayata veda eden Kıbrıslı iş insanı'den bahsediyorum.

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Ufukta yepyeni bir dünya vevar...Malum, sermayenin de el değiştirmesi gerekiyor böyle zamanlarda...Zamanın fırlama ve Babıâli'den bağımsız takılan haber dergisi'dayım...Bir gün patronumuzbirkaçımızı odasına çağırdı.İlk o gün gördüm Asil Nadir'i...Dönemin medya önderlerinin sonradan görmüşlüğünün İngiliz soyluluğunu kavrayacak hâli yoktu;anlamaya yanaşmıyorlardı.Vestel şirketi, Günaydın, Güneş gazeteleri falan böyle alınmıştı.Tabii şu hep unutuldu: Kim Asil Nadir'i çağırıp devreye soktu?

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Bak şimdi, aklıma geldi...Necati Zincirkıran anlatmıştı sanırım...Günaydın'ın bir toplantısında, kimsenin kim olduğunu bilmediği bir adamı, Asil Nadir'e Nokta dergisinin yeni sayısını göstermiş.Kapakta Asil Nadir ve eşi var.Bakmış, küfretmiş ve adamına fısıldamış:Anlatılan ne kadar doğrudur bilemiyorumama hâli tavrı gerçekten böyleydi.Saçma sapan yöneticilerle hepsinin bilançoları tepetaklak oluverdi.Çünkü bir paravandı ve bütün gücü sadece paraydı...

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Aklınızda olsun...

Her dönem medyada, politikada ve iş dünyasında böyle figürler devreye sokularak sistem test edilir.

Şimdinin "kurgu tipleri" öyle asil görünüşlü falan değiller tabii; çok hiperaktif, fazla "dansçı" karakterler sahneye sürülüyor günümüzde...

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NOT DEFTERİ

Bu dünyada iki tür insan var: Çözümden yana olanlar, sorundan yana olanlar. (TOM ROBBINS / Ağaçkakan)