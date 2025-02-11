11 Şubat 2025, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Asil Nadir’den bugüne...
HAŞMET BABAOĞLU
Asil Nadir’den bugüne...

Asil Nadir’den bugüne...

11.02.2025, Salı
Daha ilk gördüğüm an baştan aşağı "kurgu" olduğunu düşünmüştüm...
Belli ki arkadan itilmişti, yerini yadırgıyordu...
Çevresindekilerden fena hâlde sıkılıyordu...
Ve bu sıkıntısını sessizliğiyle saklamaya çalışıyordu.
Talihliydi; çünkü sessiz gücü bir tür "İngiliz işi soyluluk" olarak değerlendiriliyordu bizim görmemiş medya çevrelerinde...
Medyadan gelip geçenler, anlamışlardır: Geçen gün 82 yaşında hayata veda eden Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir'den bahsediyorum.

***

1980'lerin sonları...
Ufukta yepyeni bir dünya ve dışarısı tarafından yeniden "karışma"ya başlaması hesaplanmış bir Türkiye var...
Malum, sermayenin de el değiştirmesi gerekiyor böyle zamanlarda...
Zamanın fırlama ve Babıâli'den bağımsız takılan haber dergisi Nokta'dayım...
Bir gün patronumuz Ercan Arıklı birkaçımızı odasına çağırdı.
İlk o gün gördüm Asil Nadir'i...
Bizim patron daha "asil"di görünüşte ama Asil Nadir çok zengindi.
Dönemin medya önderlerinin sonradan görmüşlüğünün İngiliz soyluluğunu kavrayacak hâli yoktu; olup bitenlerin "kurgu" yanını anlamaya yanaşmıyorlardı.
Vestel şirketi, Günaydın, Güneş gazeteleri falan böyle alınmıştı.
Tabii şu hep unutuldu: Kim Asil Nadir'i çağırıp devreye soktu?

***

Bak şimdi, aklıma geldi...
Necati Zincirkıran anlatmıştı sanırım...
Günaydın'ın bir toplantısında, kimsenin kim olduğunu bilmediği bir adamı, Asil Nadir'e Nokta dergisinin yeni sayısını göstermiş.
Kapakta Asil Nadir ve eşi var.
Bakmış, küfretmiş ve adamına fısıldamış:
"Patronuyla görüşün, dergiyi satın alın!" Anlatılan ne kadar doğrudur bilemiyorum ama hâli tavrı gerçekten böyleydi.
Aldığı şirketlerle de ilgilenmedi; ilgilenmek için almamıştı ki...
Saçma sapan yöneticilerle hepsinin bilançoları tepetaklak oluverdi.
Çünkü bir paravandı ve bütün gücü sadece paraydı...
İngiltere 1991'de ayağının altındaki halıyı çekip içeri atınca şaşaalı dekor yıkılıvermişti.

***

Aklınızda olsun...
Her dönem medyada, politikada ve iş dünyasında böyle figürler devreye sokularak sistem test edilir.
Şimdinin "kurgu tipleri" öyle asil görünüşlü falan değiller tabii; çok hiperaktif, fazla "dansçı" karakterler sahneye sürülüyor günümüzde...

***


NOT DEFTERİ
Bu dünyada iki tür insan var: Çözümden yana olanlar, sorundan yana olanlar. (TOM ROBBINS / Ağaçkakan)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İşe sokan zekayla işi yaptıran “zeka” arasındaki fark 10.02.2025 Pazartesi
Halep’te bir Venezuelalı 09.02.2025 Pazar
Haftanın notları: Açık sözlülük bazen açık saldırganlıktır 08.02.2025 Cumartesi
Bir savaş suçunu normalmiş gibi tartışmak 07.02.2025 Cuma
Dünya deliriyor mu? 06.02.2025 Perşembe
İlk hangi savaş yaşanacak? 03.02.2025 Pazartesi
Bu sükûnet gerçek mi? 02.02.2025 Pazar
Haftanın Notları: Şımarıklar 01.02.2025 Cumartesi
İdare edemiyoruz, anlasak artık 31.01.2025 Cuma
Bu mutfakta kavga çıkar 30.01.2025 Perşembe
Daha Fazla Gör