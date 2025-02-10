Hani yapay zeka pek yakında herkesin işini elinden alabilir, diyorlar ya...Bir İngiliz stand-up'çı da durumu kendi mesleği açısından merak etmiş,Sonucun feci olduğu konusunda herkes hemfikir...Yapay zeka bir yerde "şakasıyapmış...Dinleyenler "" falandemişler.

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YahuEn güzel yıllarım bu berbat mizahla harcanıp gitti...Böyle bir fıkra anlatılınca stüdyodaki izleyenler kahkahadan kırılıyor, ekran karşısındakiler de yüzlerinde donuk bir sırıtmayla kala kalıyordu...Youtube'danaçıp birbakın, ne dediğimi anlayacaksınız...

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"Yapay zeka uygulamaları güldüremiyor, güldüremeyecek" diyen uzmanlar var...Ama çoğunluk bu durum için "şimdilik "kaydını düşüyor...Tabii şu da açık...Şakalarla zeka ve kültürel arka plan arasında doğrudan bir bağ var.Biri sosyal medyaya koymuştu hani...Yapay zekaya sormuş: "Cevap gelmiş: "

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Bu değildi asıl anlatacağım, derhal toparlanayım...Yapay zeka tabanlı insan kaynakları platformuEn dikkat çekici verilerden biri şu:Birçok sektör yapay zekayla işe alım sürecine ağırlık vermiş ve yapay zekanın yaptığı ön mülakatlardan geçen adayların yüzde 80'i işe alınmış.

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Şu nokta hayati önemde...

Yapay zekanın "kırmızı çizginiz nedir?" sorusuna en çok "saygısızlık, haksızlık ve mobbing" cevapları verilmiş...

Maalesef bu çocuklar işe girdikten bir süre sonra gerçeklerle yüzleşecek ve çok üzülecekler.

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NOT DEFTERİ

İnsanlar gösterdiğiniz nedenlere, içtenliğinize ve acılarınızın ağırlığına ancak siz öldüğünüzde inanırlar. (A. CAMUS / Düşüş)