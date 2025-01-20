koltuğa oturmadan işler değişmeye başladı...İşe başladıktan sonra neler olacağını buradan anlayabiliriz.Fakat unutmayalım; olacaklar karşısındada var.

***

Geçen hafta Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ve Ukrayna Başkanı Zelenski güvenlik ve dayanışma anlaşması için bir araya geldiler.Anlaşmanın ömrünü Trump'ınile Starmer'ınarasındaki çatışma belirleyecek...İngilizlerin Ukrayna'yı savaş sahasında tutma ısrarı ne ilginç değil mi?

***

Bir süredir özellikle altını çiziyorum...Biz önümüze konulan sahnedeki yalancı çatışmalara bakarkenglobal hedeflerinden birer birer çekilmeye başlamıştı.Nereye bu çekilme?Sonra bir baktık ki,Yıllardır bölgesel kutup rolünde boy gösteren İran şimdi kendi sınırlarını tahkim etmekle meşgul...Ve geçen gün ne oldu?İran ve Rusya "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nı imzalayıverdiler...

***

Hepsi haklı sorular...Ne o, şaşırdınız mı?İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce kimler kimlerle ne anlaşmalar yaptılar...Hiçbiri birkaç yıl sonra gelen savaşı engelleyemedi, anlaşmaların dostları cephelerin düşmanlarına dönüşüverdiler...

***

Her şey ne kadar da geçen yüzyılın iki büyük savaşının arifesini hatırlatıyor...

Yok, yok! "Büyük savaş geliyor" demiyorum...

Önce Trump denenecek...

Trump bu yüzden güçlü biçimde geliyor.

Sonrası ne olur, yaşayıp göreceğiz.

Ama zaten savaş da bu kez daha önceki gibi olmayacak, yeryüzüne yayılmış bölgesel savaşların bir "dünya savaşı atmosferi" oluşturması tercih edilecek.

Yani Trump aslında son barış hamlesi...

***

NOT DEFTERİ



Bu arada, beni anlamayacak ve benim de anlamayacağım birini aramaya devam ediyorum, korkunç bir kardeşlik ihtiyacı içindeyim. (ROMAIN GARY / Yalan-Roman)