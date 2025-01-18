Siyasette yeni bir döneme giriyoruz...

Şimdi diyeceksiniz ki, kimden, neden bahsediyor bu adam?

Türkiye'den mi, Filistin'den mi, ABD'den mi, neden bahsediyor?

Söyleyeyim...

Bizden bahsediyorum...

Senden, benden, sıradan insandan...

Siyaseti sadece siyasetçilerin eylemlerinden ibaret gördüğümüz dönem bitiyor, yeni bir dönem başlıyor.

Nasıl yaşıyoruz? Nasıl yiyor, içiyoruz?

Hayatımıza dair neleri önemsiyor, neleri umursamıyoruz?

Kalbimizi çarptıran şeyler ne?

Neler içimizi buz gibi yapıyor?

Alışkanlıklarımız neler, boykot ettiğimiz şeyler ve davranışlar neler?

Bütün bunlar da siyasettir ve artık bu tür siyasetin gücünün farkına varma zamanı...

"İNSAN"ın ayağa kalkmadığı yerde insanlık ölmeye mahkûm...

***

Elon Musk'ın yeni bir yıldız kümesi gibi gökyüzüne dizilen uyduları, hassas bir rotayla dünyaya geri dönüp iniş yapan roketleri konuşuluyor...

Deveye kırk hendek atlatan yapay zekâ uygulamaları ve gelecekteki dijital manzara konuşuluyor.

Gençlere yönelik her söylemin içinde parıltılı ve dikkat çekici görünen tek şey teknolojik ilerleme...

Sanki 1960'ların, 1970'lerin dünyasındayız...

Bir de Mars'a gidildi mi, tamam olacak!

Peki "insan"ın hâlini tartışan var mı? İnsan nereye gidiyor?

***

Duyguların müşfik katilleri var...

İyi tanıyorsunuz ikisini de...

Mesafe tanımayan yakınlık...

Ve alışkanlık...

***

Ortalığa önce "negatif karakterler", "toksik insanlar" diye birtakım etiketler saldılar...

Herkes birbirini böyle yaftaladı; haksızlıklar birbirini izledi.

Yıllar böyle geçti...

Şimdi de çıkıp "Toksik insan yok, negatif karakter yok, hepsi aslında senin problemlerinin karşındakine yansıması" diyorlar...

Sosyal medyada izliyorum bu tipleri...

Uydur kaydır, yalandan kişisel gelişim numaraları...

Kulak vermeyin bunlara, diyeceğim de, bakıyorum ne çok takipçileri var.

***

Ukrayna ile İngiltere "100 Yıllık Güvenlik, İşbirliği ve Dayanışma Anlaşması" imzaladı.

Zelenski'yi biliyoruz, tamam.

Ama İngiltere'den anlaşmayı imzalayan taraf İşçi Partili Başbakan Keir Starmer'dı...

Buna mim koyun!

Demek ki mesele Boris Johnson veya İngiliz muhafazakârlar falan değilmiş...

Anlayan, anlamıştır.

İngiltere'nin Putin düşmanlığı ve Ukrayna'yı gaza getirme stratejisi partiler üstü ve küresel bir proje...