Önümüzdeki haftadan itibaren dünya için yeni bir dönem açılıyor.Durmadan ABD'yi konuşacağız...Kendimizi unutup Trump'ı konuşmaya mecbur kalacağız...Ve şunu da not edin:

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Trump'ın 2018'de Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasını hatırlıyor musunuz?Hani kendisiniolarak tanımladığı konuşma...Yorumcular Trump'ın bütün sözlerinin altında "sadece Amerika" tezinin yattığını; nihayetinde "Her ülke kendi işine, kendi refahına baksın" anlayışının BM kürsüsüne yakışmadığını söylemişlerdi.Genel Kurul salonunda gülüşmeler olmuştu.demiştiGerçekten de o zamanlar ABD Başkanı'na gülenler çoktu...

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Trump'ın çıkışları ve eylemlerini başka ülkelerin yöneticileri nasıl izleyecek?Söyleyeyim...Dişleri kenetlenmiş hâlde izleyecek...Hattadiyen bir Trump yönetimiyle karşılaşacağımızdan eminim.Yani Trump'ın küreselcilerle kavgası bu kezbir boyut alacak.

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Bu ne anlama geliyor?Şöyle diyebilirim:Küreselcilerin "Yeni bir dünya, yeni bir ekonomi ve yeni bir insan" inşasına karşı, Trumpcanlandıracak.Temel mesele elbette ekonomi olacak.Ancak 1950-1970'ler modelindeki gibidevreye girerse şaşırmam.

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Sorular çok...

Trump'ın ekibi, küreselcilerin yığınak yaptığı Birleşik Krallık'ta bir hükümet darbesi(!) düzenler mi?

Netanyahu ve Zelenski'nin gidiş yolları açılır mı?

Washington, Suriye'nin kuzeyinde bir küçük devlet oluşumuna gaz verip Türkiye ile bağları gevşetmeyi göze alabilir mi?

Trump'ın yeni ekibindeki siyonistler niçin orada? Plan ne?

Hepsini neredeyse her gün konuşmak zorunda kalacağız..

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NOT DEFTERİ

Şu insanlar var mı sanıyorsun? Ohoo! Bunlar sadece içi boş deriler, insan bulmamıza daha çok var, benim üzüldüğüm şey bu! (ANDREY PLATANOV / Çukur)