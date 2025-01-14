İsrail'e soracak değilim...Ama size, hepimize...Başhakemi olduğu Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin yarısı bombalarla yerle bir edilmiş olmasına rağmen son ana kadar mesleki sorumluluğuna bağlı kalan ve hastalarının büyük bölümünü tahliye ettikten sonra işgal güçlerine teslim olan doktor nerede?

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Söyleyin bana...Hükümetler, kuruluşlar, ittifaklar söyleyin...İsrail karşısında bu kadar da mı sözünüz geçmiyor?

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Bu adamın oğlunu öldürdü İsrail...Metanetle hastane bahçesine defnetti oğlunu ve hastalarına koştu, ses çıkmadı...Şimdi İsrail, doktoru kaybetmeye çalışıyor; yine kimseden ses çıkmıyor...

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Sadece sormak istiyorum...Doktor nerede?Bazı görgü tanıkları, Gazze'nin kuzeyinde işgalcilerin kurduğu sorgulama ve işkence kampında olduğunu; doktorun yüzünde ve kollarında işkence izlerinin bulunduğunu söylüyorlar.Doğrusunu öğrenecek bir uluslararası kuruluş yok mu?

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Doktoru serbest bıraktıracak bir irade yok mu gerçekten?

Siyonizm bu kadar mı güçlü?

"Hekimlik mesleği şöyle yüce, böyle yüce" diye atıp tutanlar, kahraman doktorlar bir ses verin!

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YAPAY ZEKÂ VE GERÇEKLER



Los Angeles yangını gerçek mi? Gerçek!

Apaçık bir felaket niteliğinde bir yangın mı? Kesinlikle...

Lakin bu yangını sosyal medyadan, özellikle de X platformundan izlerseniz, yanmışsınız.

Yanmayan yerler yanıyor gösteriliyor, bir mahşer yeri tablosu çiziliyor ve bizler çaresizce buna inanıyoruz.

Yapay zekâ yoluyla üretilmiş tonla imaj var ortalıkta.

Gerçekler dönüşüyor, bozuluyor, farklı bir kılığa sokuluyor ve öylece seyrediyoruz.

Fena! Çok fena!

Daha önceden hesap edip hazırlanmadığımız bir çağın içine girdik, en azından bunu bilelim.