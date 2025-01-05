bizim tarihte enderin izlerden birini bırakmıştır. Bualay, kendisinden en az dört beş kat dahaüstün kuvvetlere karşı Gazze'yi kurtardı.Aralıksız bir demir yağmuru altında insanı deli eden büyük ve mukaddes Gazze gününden Kudüs'e dönen yaralıları ziyaret ederken, bir arkadaşım, neferlerden birine demiş ki:Nefer cevaplamış:Cesur neferin bu sözüyle anlatmak istediği şey,

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Okurken,demiş olabilirsiniz...Birinci Büyük Harp'inÇanakkale hariç birçok cephesindeolan bitenden "Cumhuriyet dönemiokumuş insanımız"ın haberi olmadı...Bilsek, bugün yaşananlara daha farklı bakardık, diye düşünüyorum...Yazımın girişine aldığım satırlar 1914-1918 arasındabeni çok etkileyip düşündüren bir bölüm...Peki Atay'ın sözünü ettiği hangi muharebe?

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Falih Rıfkı Atay pek bilinmeyen bu kitabına bazı subaylarımızın mektuplarını da koymuştur.Birinde şunları okuruz:"Bilsen Gazze'de ne kadar rahatım.Ara sıra bilinmezköşelerden yaprakları sıyırıp gelen kurşunlardanbaşka lezzetsiz şey yok."Bir diğerinde ise şunlar var:Nitekim kaçbin Türk'ün kanı ve kemiği üzerindebirleşen bu mukaddes cephe büsbütünyerinden kımıldayıp Filistin'e geri çekilinceyekadar birçok kıta bu bölüğünkahramanlıklarını yâd ettiler."Nasıl bir kahramanlık mı?Ağır makineler ve demir çelik yığınlarıyla donanmış İngiliz siperlerinin ateş yağmuru altında ağır el bombalarını kaptığı gibi koşup fırlatan neferlerdi hepsi...

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Suriye'nin, Filistin'in ya bugününü konuşuyoruz ya da gerilere gidiyoruz.gözlerimiz kapalı sanki...Birkaç haftadır pazar günleri ne yapmaya çalıştığımı anlamışsınızdır...Bugünü anlamak için savaşı ve barışıyla biraz da o tarihe, o günlere bakmamız gerekiyor.