"Halep'te kapıların bir tokmağı var.Şimdilerde, bu çoğunlukla Fransa'dan ithal edilen, bir kadın eli şeklindeki demir veya bronz bir tokmak. Tokmak çalındıktan sonra bir Avrupalının beklediğinin aksine kapıyı biri açmıyor.Bunacevap vermek bir seyyah için zor."Ne zamanın Halep'i bu anlatılan?Şöyle...Bir antikacı ve seyyah olano yılın kışını Kahire'degeçirdikten sonra Doğu Akdeniz kıyılarıHalep, Bağdat gibi şehirleri gezmeyeçıkıyor ve hatıralarını (yeni kuşaklarınkitabın adına da özellikle dikkatetmesini isterim) 1894'teadıyla yayınlıyor.

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Madem şimdiŞu pazar günü biraz dagöz atalım istedim.Cowper'dan bir alıntı daha...Minik bir iki detay, yükselen kapitalist yayılmacılığın Ortadoğu'daki dönüştürücü gücüne işaret ediyor.Tabii, çoğunluğuMüslüman mezarlıkları ama kuzeydeAvrupalıların, Ermenilerin ve Yahudilerinmezarlıkları var. Azizia bölgesinde,anan mezar taşlarınındikildiği kabristan bulunuyor."

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Beyaz ve gri taşlardan dipdibe yapılmış evlerin yukarısında, paskırmızısı kale yıkıntılarıyla bir kale yükselmekte... Kuzeye doğru, meyvelikler ve bahçeler geniş bir bant halinde, ırmakla birlikte kıvrılarak tüm vadinin derinliklerini doldurmakta. Buradaki yeşil gölgelik alan, akan suların mırıltısı, boğucu sıcak sokaklardan geçtikten sonra sığınacak bir yer sağlıyor."Bunları yazan da Oxford'lu bir arkeolog:Almanlar, Bağdat demiryolunu inşa ederken Wooley ve ekibi 1912- 14 arası bu demiryoluna çok yakın bir bölgede Karkamış'ta kazı yapıyordu.

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bazı yakınmaların hep aynı olduğunu;karşımını ve nedenlerini bir dahadüşünüyorsunuz..."Haleplilerin gurur kaynağı olan Avrupa taklidi konutlar ve dükkânlar aslında çok hoş bir Doğu şehrinin üzerindeBence şehrin yerlilerinin yaşadığı kesime yaya olarak dalın.keyif içinde unutacaksınız."