diye bir şey duydunuz mu?Bir karşı nükleer saldırı konsepti bu...Barışı da savaşı da masaya koyup "Hangisini tercih edersiniz?" diye soruyorlar mı kitlelere?

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Fakatbazılarımızın kafasına dank ediyor işte!Bir türhâli...Ama sonuçtaizler gibiyiz.Hepsi o kadar!Ve dizininçok heyecanlı...

***

Malum,Yani şöyle...Nükleer silaha sahip olmayan bir ülke (mesela Ukrayna) nükleer silaha sahip bir ülkenin yardımıyla saldırırsa, Rusya bunu müşterek saldırı kabul edecek ve nükleer kullanabilecek...Lakin ilginçtir, ilk kez Batı bir bütün olarak Putin'in nükleer tehdidinemuamelesi çekti.Hatta Birleşik Krallık,açıklamasıyaptı.Gidişata bakın!..

***

Azıcık ağız tadı için kendinden geçmelere devam...İyice dünyevileşmiş inançlarla teselli peşinde koşturmacaya devam...Elden ne gelir!Sonra da gelsin insan iradesi, insan özgürlüğü üzerine nutuklar...

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demiştim ya yukarıda...Ben de yeni öğrendim...ABD, bir savaş durumunda, Rusya otomatik olarak cevap verecekbir misilleme mekanizması üretmiş...Sistem, Moskova'dan daha önce belirlenmiş saat dilimi içinde talimat almazsa, harekete geçip binlerce balistik füzeyi Amerika'ya doğru fırlatıyormuş...Yani diyorlar ki,

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Şüpheniz olmasın, bu ürkütücü ve heyecanlı "dizi" sürecek...

Kuşkunuz olmasın...

Gösterime girdi bir kere...

İzlerken, içinizden "Biz neyiz?", "Bu dünyadaki amacımız ve görevimiz ne?", "İnsan, bugün insan mıdır?" türünden sorular sorarsanız, yanarsınız!

Ama sorun yine de...

Yanın biraz!

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NOT DEFTERİ

Bir ara ölümden kaçmaya çalışırken yirmi tane sahte kimlik çıkarmıştım kendime. (EMILE AJAR / Yalan Roman)