"Olimpos tanrıları, Sisifos'u bir kayayı durmamacasına bir dağın tepesine kadar yuvarlayıp çıkarmaya mahkûm etmişlerdi;Uyumsuz ve umutsuz bir çabadan daha korkunç bir ceza olmadığını düşünmüşlerdi."1939 yılı ilkbaharındaişte bu antik efsane üzerine çalışmaya başladı.Sonra...Savaşın tam ortasında, 1942'de kitap olarak yayımlandı.

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Avrupa'da ünlü sanatçılar, yazarlar, filozoflar, siyasetçiler, gazeteciler ne yapıyorlarmış diye sorduğumuzda...Bulanık bir manzara karşımıza çıkıyor.Gazeteciler kişilere odaklanmaktan öylesine yorgun düşmüşler ki, tetiğin düşmek üzere olduğunu fark etmiyorlar...Hatta birhâlinden bile söz edilebilir.Avusturyalı yazar, şair ve gazeteci Joseph Roth gibileri tek tük...1933'te Hitler iktidara geldiğinde ülkesini terk eden Roth, 1939 ilkbaharında arkadaşı Stefan Zweig'a şöyle yazıyor:

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Bugünlerde de medyada ve eş dost sohbetlerindekonuşuluyor ya...O yüzden bunları hatırladım...Bir de gayet rasyonel biçimdetüründen fikir yürütenler var...İşte o zaman soruyorum kendime:

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Fuar 500 hektarlık bir alanda'da açılmıştı.Türkiye dâhil 58 ülke katılmıştı.Cumhuriyet Gazetesi adına fuarı takip edenfuarın orta yerindeki beyaz Barış ve Uygarlık Anıtı'nı önce kaymaklı dondurmaya benzetmişti ama ilginçtir, sonra da bir bombaya benzediği şüphesine kapılmıştı.Ticaret canlıydı, şirketler gelecek yılları düşünüyordu, ülkeler umutluydu anlayacağınız.Derken...