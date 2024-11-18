Bu kez tepem atıyor...Gecenin yarısı...Ekrandaki profesör "" diyor; "Bu profesörlerden çok var...O sırada İsrail bombardıman uçakları hem Gazze'nin kuzeyinde, hem de Lübnan'da Beyrut'taTelaffuzu nedense yabancıları andıran ve aylardır ekranlarda boy gösteren profesörümüz şunu da ekliyor sözlerine: "Zaten İsrail nedir ki,sonu yok bu savaşların..."İçimden "İnşallah" diyorum ama tam o sırada Trump'un yeni kabine üyeleri açıklanıyor; Netanyahu'nun kabinesi sevinç çığlıkları atıyor...

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Şimdi esas konu bir yana...Önce şu "" deyimi üzerine bir çift laf edeyim...Tamam, ansiklopedik olarak ""leri böyle adlandırmakpek tutuluyor, biliyorum.Genel geçer bir deyim yani..Nereden mi geliyor?Milattan önce 3. yüzyılda...Bugünün Yanya yakınlarında bulunan Epir ülkesinin kralı Pirus Roma ordusunu yenince yanındaki komutanlarına demiş ya...Çünkü yenilen Roma'nın karargahınaakın akın yeni birlikler gelirken,Pirus'un ordusunun ne yeni askerikalmış, ne de yeni savaş teçhizatı...Olay bu!

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Gelelim esasa...

Bir yıldır yırtınıyorum burada...

"Büyük İsrail" diyorum...

ABD ve Avrupa...

Buraya bakın, bunu anlayın diyorum...

Sadece Ortadoğu'daki ileri karakol İsrail devletine bakarak hiçbir şeyi anlayamazsınız...

9 milyonluk nüfusmuş, şuymuş buymuş...

İsrail'i "nüfuz"uyla değil de, nüfusuyla anlatmaya çalışanı dinlemeyin, geçin...

Hiç düşünmüyorlar...

ABD, her gün ama her gün savaş teçhizatı ve mühimmatı göndermese İsrail soykırım yapabilir miydi?

Ne o?

ABD'yi konuşmaktan mı korkuyorsunuz?

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NOT DEFTERİ



İnsanın kendi olmaya karar vermesinden daha kurnazca ne olabilir? Çünkü kimse inanmaz onun kendisi olduğuna... DOSTOYEVSKI / Ecinniler)