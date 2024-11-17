hakikatin münhasıran kendisinde bulunduğuna veDostoyevski'nin büyük romanıin kahramanınasıl da coşkuyla eder bu lafları...Ve der ki:"Tanrı'yı kendinde taşıyan biricik halk Rus halkıdır."

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Bazıları Şatov karakterininolduğunu söyler...Tartışılır.Lakin çok uzun bir süre Dostoyevski'nin de böyle düşündüğünü biliyoruz...Ama ne oldu?Romanın yazılışının üzerinden elli yıl sonra Şatov'un,kalktı, devrim yaptı veolmayı seçti., uzak kırlardaki kolektifçiftliklerde biledershaneleri açıldı.Dostoyevski'nin romanlarına ve mektuplarına tekrar tekrar göz atarken ne zaman yukarıdaki gibi satırlara rastlasam, ürperirim.Elbette biliyoruz...çoktur...Belkikelimesini seçmek daha doğru...

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Şimdi bir kez daha bakıyorum da...Bunu her seferinde açık açık dile getirmiş.Batıdır, insanlığın karşısında...Rusyadır; Doğu'dur.Ecinniler için tuttuğu not defterinde şöyle diyor: "Enok ve İlyas bizim aramızdan çıkacak veyenecek."Ne garip!İnsan ister istemez düşünüyor; Batı da tarih boyunca buna inanmış gibidir; durup durup Moskova'ya yürümeye kalkmasının arkasında acaba böylebir neden mi vardır?

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Hep yazıyorum ya...Dünya ağır bir yüke dönüşür öyle zamanlarda...Hattaolup çıkar ya...Tolstoy da, Dostoyevski de işte bu düşmanla mücadeleye adamışlardır kendilerini...

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Yazımın girişindeki konuşmain çok sarsıcı bir bölümüdür...Hatırlatayım...Şatov, "Rusya'ya inanıyorum, İsa'ya inanıyorum, onun yeniden gelişinin burada olacağına inanıyorum" diye konuşurken Stavrogin öfkeyle durdurur:"Tanrı'ya inanıyor musun peki?Sadece bunu öğrenmek istemiştim."Şatov kekeler bu kez.