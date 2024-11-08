"An itibarıyla işgalciler'nin kuzeyinde yeni bir katliama giriştiler.gelecek kuşaklar bizi affetsin...""Hep aynı. Bu sabah yine bir bombardıman,yine katliam.biraile daha yok oldu...""Barbarlık kelimesi yetmiyor; her yeryıkıldı,enkaz altında..."

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Bu yazıyı yazmak için klavye başına oturduğumda Gazze'deki basın mensuplarından gelen Telegram notlarının kısacık bir parçası yukarıda yazdıklarım.Her saat gerçekleşen katliamların listesini koysam, sayfa yetmez.Sahi durup da soran var mı?İsrail, birer birer hedef alıp "akıllı" bombalarla vurdu hepsini...Bir avuç kaldılar artık...Ve her gün ailelerinin cenazelerini defnetmekle meşguller...Ama bir dakika!İtiraf edin...Unutmuş gibiyiz zaten, öyle değil mi?..İpin ucunu tam bıraksak, Gazze'nin oyup çıkartıldığı bir dünyaya başlayacak gibiyiz.Neden?Çünküdurup bir noktada dikkatimizi toplamakiyice zorlaşıyor.Eminim,en başından beri zamanın silindir gibi ezip düzleştiren gücüne ve gündemin kitleleri sarhoş eden etkisine güveniyordu.

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Bütün toplumları saran siyasal ve sosyal rejimi biliyorsunuz, değil mi?Demokrasi mi dediniz?Güldüm bu cevaba, geçelim bence...Enformasyon ağlarının ve dijital düzenin krallığında...Zihnimiz bu ağlara teslim, kimliğimiz ise sürekli kayıt altında...Demokrasi yavaştır; ağır ağır işlediğinde bir şeye benzer.Enfokrasi çok hızlı...olanla işi yok bu yeni otoriter düzenin; bütün varlığınıolanın gelip geçici etkisi üzerine inşa ediyor.Uzun uzun anlatılabilecek olanı kestirmeden ifade edeyim...

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Gündem değişir hep...

Bakalım elbette ama o kadar...

Esası ne biliyor musunuz?

Meselelerimiz olmalı!

Dert edindiğimiz meseleler; yoğunluğu asla azalmayan dikkatler...

Gazze budur işte!

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NOT DEFTERİ

- Konuşmuyorsunuz?

- Arada bir tutulurum; kelimelere güvenim kalmaz. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Aynadaki Yalan)