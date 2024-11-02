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HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Sıcak, daha da sıcak olacak

Haftanın notları: Sıcak, daha da sıcak olacak

02.11.2024, Cumartesi

"Biden iki kıdemli danışmanını Lübnan'da ateşkes görüşmeleri için Netanyahu'ya gönderdi" diye yazıyor her yerde...
İnanalım mı?
Sakın ha!
Netanyahu'nun karşısında oturan ABD'li Brett McGurk...
PKK'dan YPG çıkartan adam...
Ankara'dan hiç hazzetmeyen diplomat...
Ne demiştir Netanyahu'ya?
Zaman eninde sonunda kanıtlar ama ben Brett MCGurk'un esas olarak Netanyahu'ya şunu söylediğine eminim: "Sıra şimdi sizde! YPG'yi biz çok kullandık, biraz da siz kullanın!"

***

Bir ABD'li diplomat da "Lübnan'da ateşkese varmak için ciddi bir çaba var" demiş...
O sırada Hizbullah da açıklama yaptı: "Bizim böyle şeylerden haberimiz bile yok."
Dünyayla dalgalarını geçiyorlar...
Onlar "ateşkes" deyip duruyorsa, bilin ki ateş açılacak...

***

Gürcistan Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını kabul etmediğini söyleyip AB'yi yardıma çağırdı...
Ocağın altı yakıldı...
Haftalardır sözünü ettiğim "yeni sıcak çatışma bölgesi olarak Güney Kafkasya" yemeği pişirilmeye başlandı.
Azerbaycan ile İsrail'in; Ermenistan ile İran'ın yakın ilişkilerini ve yorgun ama kızgın Putin'i de bu tabloya ekleyin ve izleyin...

***

Sanki bir el sadece coğrafyaların ve politik sahanın değil, gündelik hayatın kendisinin de "çatışma alanı" olmasını istiyor...
Sanki metafizik bir saldırı altındayız...
İtiraf edin...
Size de insanlar deliriyormuş gibi gelmiyor mu?
Olmayacak şeyler "vaka-i adiye" hâline geldi.
Arsızlık, hadsizlik aldı başını gitti...

***

"Maddi olarak hayatımın en sıkışık dönemindeyim" diyor, sonra elindeki aygıtın düğmesine basıyor; az ötedeki galeriden bu hafta çıkmış lüks arabanın kapıları açılıyor. Binip gidiyor...
Biz dönüp masada günümüzde ekonomi, piyasa, sınıflar üzerine muhabbetimize devam ediyoruz.
Şaşkın budalalarız...

***

Çevremdekilere bakıyorum; herkes hasta...
Ama sağlık endüstrisinin "tahliller, taramalar, müdahaleler" çevrimine girdikleri için "iyileştiklerini" sanıyorlar.
Sizi gidi köleler!

***

Epey uzun bir aradan sonra beş gün yazılarıma ara verdim, biliyorsunuz.
O arada bir kez daha idrak ettim; biz kötüyüz ama dünya hâlâ güzel...
Sonbaharın renkleri bir başka güzel...
Ağaçlar, dereler, kuş cıvıltıları, temiz hava büyük nimet.

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