gündelik siyasetin şekillenişini anlamak mı istiyorsunuz?O hâlde..., asıl onabakacaksınız...

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önümüzdeki günlerin yol haritasını belirledi.Hem medyanın hem de sade vatandaşın gündemi bu olacak, çok net...İşte tam bu noktada biraz geri çekilip bölgemize bir daha bakmakta fayda görüyorum...birkaç nokta var.Sanırım benden başkası da henüz işaret etmedi amaGürcistan kilit...ABD, bu ülkenin Rusya'nın hamiliğine geri dönmesine izin vermek istemiyor.Yani sınırımızın dibinde yeni bir kriz alanı oluşuyor...in nihai büyüme stratejisiama bu stratejininyanlarını vetam olarak kavrayamıyoruz.

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İsrail'in sınırları neresi?

Sadece Lübnan'a doğru mu ilerliyor?

Haritalar doğruyu mu söylüyor?

Zihinlerimizi şartlandıran kalıpları azıcık terk ettiğimizde bile göreceğiz ki...

İsrail, Kıbrıs adasında, kuzey Suriye'de, kuzey Irak'ta ve Azerbaycan'da...

O hâlde...

İsrail'le komşu olduğumuzu ve bu fiili sınırların büyük bir tehdide dönüştüğünü inkâr edebilir miyiz?



SON DAKİKA NOTU: Yazımı bitirip gazeteye gönderdim ve arkasından TUSAŞ'a terörist saldırısı haberi geldi... Şaşırmadık, değil mi?.. Kimse eveleyip gevelemesin; büyüğüyle, küçüğüyle İsrail saldırıyor... Bir ve diri olmalıyız. Güvenlik yetkilileri de teyakkuz hallerinden asla ödün vermemeliler.

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ŞAKA GİBİ!

Bazen şüpheye düşüyorum...

Bizim sayıları 15'i geçmeyen ve her akşam sırayla bir başka kanalda boy gösteren TV yorumcularımız (aralarında gerçekten saygı duyduklarım var, ayrı) izleyicilerin görüşünü güçlendirmekten çok körleştirmeye yol açıyorlar.

ABD seçimleri diye tutturdular mesela...

Vakit geçirmek için mi yoksa gerçekten buna inandıklarından mı bilmem; ABD seçim sonuçlarının Netanyahu'nun saldırganlığı konusunda belirleyici olacağını iddia etmekten vazgeçmiyorlar...

Yetmiyor, Biden ile Netanyahu arasında gerçekten ciddi bir anlaşmazlık olduğunu iddia edenler de var.

Hani sanırsınız ki, ABD Gazze ve Lübnan kıyılarına o donanmayı Netanyahu'ya parmak sallamak için getirdi.

Şaka gibi yahu!

Benden söylemesi...

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