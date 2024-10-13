"Acemice çizilmiş aylar ve yanlış yıldızlar, fakat ne kadar çok Osmanlı bayrağı var.Sofra dağ çiçekleriyle bezenmişti. İçki yerine soğuk su, temiz ayran. İki tarafımda Tanzimat'tan kalma bir sürü insan var. Sultan Aziz terzilerinin elinden çıkma efendiler, sizin susmanızı kendi aleyhlerinde bir düşünüş sandıklarından, hepsi söz bulmak ve terkip yapmakla meşgul...Cemal Paşa ayakta idi...

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Geçen akşam,'ınnı açtım, yukarıdakisatırları aradım, buldum.Tabii Cemal Paşa fena yanılıyordu...Çünkü yıkıcı bir savaştaolmayacak şeydir...Olay şu...Malum, Falih Rıfkı anlattığı dönemde yedek subay olarak Suriye-Filistin cephesinde Cemal Paşa'nın özel kâtipliğini üstlenmişti...adlı hatıralar kitabı çok açıktır ki, yayımlandığı 1932 yılının Kemalist atmosferini taşır.Yanihatıralardır.Bunu aklında tutarak okuyacaklara kitabı tavsiye ederim.

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Mesela Falih Rıfkı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında bölgedeki varlığımızı şu sözlerle tasvir edişi bir hakikattir:Artık ne Suriye ne de Filistin bizimdi. Rumeli'yi kaybetmiştik.Bir realite hissiyle değil,(...) Halep büyük bir şehir, Şam büyük bir şehir, Beyrut büyük bir şehir, Kudüs büyük bir şehir ve hepsi ağyardı. Lübnan havası, bize Dobruca havasından yüz kat daha yabancıydı..."Osmanlı'nın Doğu Akdeniz ve Arabistan çöllerindeki etkisi çok daha önce dağılıp kaybolmuştu:

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Kitabın henüz başlarında yer alan şu satırları da çok çarpıcı bulurum...Yazımı da öyle kapatayım...Vatan kaybı İstanbul'da çabuk unutulur. Balkan Harbi'nden şehirde canlı bir hatıra kalmıştı: Edirne!Tepebaşı bahçesinde her gün görmeye alıştığımız Fransız ve İngilizler, birkaç gün içinde ortadan kayboldular."