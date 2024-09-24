Şu satırları dikkatle okuyun bence...Dudaklarınızın kenarına buruk bir gülümseyiş yerleşecek, ayrı...sadece ahlâkve kanun bağlaşma ve antlaşmalarınınhüküm sürdüğü bir dünya...Böyle bir dünyada yaşamak isteyen herkes," Konu ne?Missouri zırhlısının İstanbul'u ziyareti...CHP'nin yayın organıŞaka değil, ABD için "halkla ilişkiler" faaliyetini kaleme alan

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Şimdi dönüp yeniden bakmak gerek o zamanlara...Savaştan galip çıkan devletler ard arda toplantılar yapıyor; coğrafyaları yeniden düzenliyordu...Türk lirası ABD Doları karşısında yüzde 113 devalüe edilmişti...Peki o günlerin görünürde en önemli tartışması; dönemin CHP aydınını (!) en çok ilgilendiren gündem maddesi ne dersiniz?Rakıya yapılan zam...Basın, hükümete "zammı geri alın" diye baskı yapıyordu.Sonundade rakı ucuzlatıldı.Ve o yıl rakı tüketimi rekor kırdı.

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Bekir Hazar dostumuz Takvim'deki yazısında o günlerle bugün arasındaki rakı bağlantısına bakıp "" derken haklı.Öyle ya...Dünya bir büyük savaşa doğru hızla giderken... İsrail, saldırganlık seviyesini zirveye çıkartmışken...Ülkemizdeki fiyat enflasyonuna dair konuşacak tonla mesela varken...İtiraz edene de, tıpkı 1946-47'de olduğu gibi "" dendi...

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ABD yine bütün gücüyle yükleniyor bölgeye...

CHP'nin aklı rakıda...

Dünyadan bihaber kalmayı siyaset kılmak, gündelik hayatın marjinal alanlarında durmak ve ortalığı bulandırmak...

İşlevi bu CHP'nin...

Soğuk Savaş başlarken böyle kurgulandı...

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NOT DEFTERİ

Hastanede kaldığım kısa süre içinde, tıp mesleğinin insanlardan hıncınızı almak için en iyi yol olduğuna iyiden iyiye inanmıştım. (J. G. BALLARD / Çarpışma)