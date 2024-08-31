diye konuşuyoruzya...Mart 2020 haberlerine dönüp yeniden baktım.Merkel partisinin meclis grubunda kürsüye çıkıp umutsuz bir yüz ifadesiyle "Nüfusumuzun yüzde 70'i bu virüse yakalanacak, milyonlarca Alman ölebilir" diyor.Berlin ve Frankfurt'ta kapalı otoparklar (hiçbir zaman kullanılmayan) seyyar hastaneler haline getiriliyor.2024 itibarıyla Almanya'da Kovid- 19'dan toplam ölüm sayısı ne biliyor musunuz?Sanki bütün süreçolarakişlemiş.Bir ay içinde, biz dâhil bütün ülkeleri saran korku rüzgârını ve arkasındaki dinamikleri doğru düzgün konuşup mercek altına almadık.Oysa 2020-22 arasında yaşadıklarımızı anlamanın esas anahtarı orası...

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11 Eylül eşikti...Uyanmalıydık...Los Angeles Times'ta çıkan şu yorum sarsıcıydı: "Bundan sonra bizi bekleyen asıl büyük olay, teknolojik ya da tıbbi bir buluş değil, ancak korku olabilir."2000'lere Hollywood'un ve dizi sektörünün felaket filmleriyle girmiştik.Yağmur gibi yağıyordu bu senaryolar.

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Youtube'un çok izlenen videolarına bakın, anlayacaksınız...Yetişkin aklımız çözülüp kayboluyor, geriye çaresiz fakat meraklıkalıyor.

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gerçekten önemli...Ama bütün bunları yeniüreterekkonuşmanın sonucu ortada: İçimizdekienerji soldu...Kapitalizmle hesaplaşmadan, akılcı bir çizgidegeliştirmeden bu işin içinden çıkamayız.

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Spotlar "İngilizlerin Bill Gates'i" denen Mike Lynch ve pek önemli konuklarının ölümlerine yol açan yat kazasının üzerinde kalmaya devam ediyor...Ölen isimlere ve son on yıl içindeki serüvenlerine baktığınızda dijital alanın dev şirketleri arasındaki çekişmeden daha fazlası dikkat çekiyor.Çünkü Lynch'in son yıllarda odaklandığı alanydi...Oradan baktığınızda CIA ve Mossad'a kadar uzanan bir çizgi dikkat çekiyor.Şunu anlıyorum...