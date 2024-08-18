Singapur'a doğru ilerleyenöğle sıcağında ağır ağırMalakka Boğazı'ndan geçiyor...Ortalık sessiz...Bütün yolcular dağ başındaki bir sanatoryumda öğle uykusuna yatmış gibiler...Bir tek romanın anlatıcısı sergüzeşt beyefendiyle Nilgün uyanıklar, güvertede şezlonglara uzanmışlar...Loş şeylerdüşünüyorum. Bir İstanbul çocuğu,dünyanın neresinde yaşamış olursaolsun, hep İstanbul'unu düşünür. Niçin Paris'in, Londra'nın, Berlin'in yeraltı dehlizleri değil de, bizim boysuz, tek delikten ibaretgözümün önüne geliyor şimdi? Katran mıdır, zift midir, işte o kokuyu ve gölgede soğumuş hava cereyanını hissediyorum..."

***

Hani pazar günleri Tolstoy'un, Dostoyevski'nin hayat hikâyelerine göz atıyorduk?Şöyle...Geçen gün baktım, DM kutumda bir mesaj...Yeni kuşaktan çok değer verdiğim bir öykücü olanyazmış:"Haşmet Abi, Nilgün romanını okuyordum, aklıma sen geldin, selam vereyim istedim." Bir zamanlar ne çok yazmıştım bu roman üzerine, Betül de hatırlıyor tabii.Çok memnunum.Tamam, biliyorum!Bizzat romanın yazarı Refik Halit Karaydiyor ama benim için (biraz mübalağa etmeme izin verin lütfen!) bir türtır.

***

Bir tefrika romanı Nilgün...İlk olarak 1950'de yayınlanmaya başlamış.O yüzden bazı yerleri sakız gibi uzuyor ama nasıl güzel bir tadı var...Sürgünde bir Osmanlı prensesi olan Nilgün ile romanın anlatıcısı orta yaşlı erkeğin tanışma, ayrılma, buluşma hikâyeleri ve çevrelerinde şekillenen dünyanın hâli...Roman üzerine bir çalışma kaleme alan Recep Çelik'e katılıyorum:(Refik Halit mi desek acaba?)

***

Bana romanınyeter!Bazı sayfalara işaretler düşmüşüm bu yüzden...Mesela..."Isabella pansiyonuna baktım. Nil'in odasındaki açık pencereyi örten tüller ikindi üzeri çıkan rüzgârla hafif hafif kımıldıyorlar. Ilık bir meltemle dolup kabaran yaz perdeleri!"