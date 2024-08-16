Acaba ABD seçimlerine yine pandemi ortamında mı girilecek?Tarihin tekrarı komedi olur, derler ama insan merak ediyor işte...Ancak bu hafta hem DSÖ'nün acil durum ilanından hem deanladığım odur ki; pandemi için ciddi bir çaba var!Sanki maymun çiçeği virüsünü Afrika'dan çıkarıp kasım ayına kadar pandemi özelliği kazandırmak istiyorlar...

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lafı insanı fena huylandırıyor.Çünküortaya bir tez atmıştı: "Yeni pandemiye hazırlanmalıyız; çiçek salgınları böyle bir tehlike içeriyor. Özellikle maymun çiçeği virüsüne dikkat etmeliyiz."Ama diyeceksiniz ki...Bu iki hastalığın virüsleri aynı grupta bulunuyor, hatta derideki döküntüleri de benziyor ama yine de birçok farklı özelliklere sahipler.Ben de diyeceğim ki...Ne fark eder!

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Hiç kandırmayalım kendimizi...

Pandemi deyip durduğumuz şey global bir salgından çok global bir siyasal, kültürel, ekonomik planın tezgâha sürülmesidir.

Plandemi deyişimiz bundan...

Düşünün, tam da dünya ulus devletlerin son gösteri sahnesine hazırlanırken...

Ki savaş böyle bir şeydir; güvenlik stratejilerinin ön plana geçişi böyle bir şeydir...

"Küreselci oligarşi" bu süreci durdurup yine dünyayı hizaya mı sokacak?

Devletlere "Bırakın 20. yüzyıl hesaplaşmalarını, yeni dünyaya hazırlanın" mesajı mı verilecek?

Yoksa bu kez devletler direnecek mi?

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TAHAMMÜLÜ ZOR

Bizim bazı TV kanallarında Gazze üzerine ileri sürülen fikirleri izlemek bir tür işkence...

Tahammülü zor...

Geçenlerde bir gazeteci birden dellendi ve "Bütün bu olaylar bir avuç delinin işi" diye bağırmaya başladı.

O sırada İsrail'den canlı bağlantı vardı ve gazeteci hop oturup hop kalkarak "Netanyahu, birkaç deli bakan ve birkaç deli vekil"in ortaya bir felaket çıkardığına inanmamızı istiyordu.

İyi misin arkadaşım?

İsrail'in gelecek projesinin üzerini örtmeye mi çalışıyorsun, yoksa Yahudilerin kutsal kitapları hakkındaki cahilliğine zirve mi yaptırıyorsun?