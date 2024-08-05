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HAŞMET BABAOĞLU
Ağustos

Ağustos

05.08.2024, Pazartesi
"Oğlum yaz bitiyor, Ağustos'a geldik bile" diyor arkadaşına...
Az ötemdeki masada oturuyorlar.
Kıpır kıpır fakat çok sıkılan iki delikanlı.
Hep dillerinin ucunda bir şey var da, unutmuşlar sanki...
Diğeri yüksek sesli bir küfür savuruyor; sonra "Ağustos ne ya, böyle ay ismi mi olurmuş" deyip gülüyor.

***

Aklıma geliyor...
Eskiden yaz mevsimini sevenler Ağustos'a girince hafiften hüzüne kapılırlardı.
Öyle ya...
"Yarısı yaz, yarısı kış" denirdi...
Nasıl kış yahu?
Tam ortasına gelindiğinde geceler serinlemeye başladığı için mi?
Doğruya doğru...
Kocakarı takvimleri hala sektirmiyor, mevsimler iklim patırtıcılarına aldırmıyor ama zihinsel tasavvurlarımız değişti.
Artık hafifçe üşümek için Eylül'ün ortasını bekliyoruz.

***

Ağustos'tan mı konuşsak, yoksa ona adını veren İmparator Agustus'tan mı?
Ya da gitgide büyüyen savaş tehlikesinden mi söz açsak yine?
Tarihin büyük meydan muharebeleri ayında...
Dünya giderek devasa bir muharebe meydanına dönüşüyor.
Saldırgan İsrail bütün bölgeyi ateşe atmakta bir an bile tereddüt etmeyecek, anlaşıldı.

***

Üç gündür bir çok insanın ana derdi Instagram'ın kapatılması...
Hayatın şalteri indirilmiş gibi davranıyor bazıları...
Hayat görünmek, görmek olduysa, anlaşılır bir hal.
Instagram'ı bir tür ticarethane gibi kullananlar için ise durum ayrıca kritik.
Dün tanıdığım pek çok kişi ilk kez Tik Tok'a giriş yaptı.
Ağustos ayı günümüz tarihine "yığınların Tik Tok yürüyüşü"yle geçecekse, yazık!
Fena bir kuyuya düşeceğiz, demektir.

***

Önümdeki delikanlılar cep telefonlarından Google'ı karıştırmaya başlıyorlar.
Biri "Oha" diyor bağırarak; "Ağustos isminin bizde Cumhuriyetle kullanılmaya başlandığını sanıyordum, eskiymiş."
Öteki çok bilmiş bir gülümsemeyle karşılık veriyor: "Hepimiz hala Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşıyoruz"
19 yaşında İmparatorluğa doğru yürümeye başlayan Oktavianus ( sonradan Agustus) bu gençleri görseydi ne düşünürdü acaba?

***

Saçma bir yazı, diyeceksiniz...
Doğru! Ağustos diye bir ayın olması kadar saçma...

***

NOT DEFTERİ

Kleopatra'dan Agustus'a: "Alamayacağınız ne var dünyada: Dünya sizin. Bizlerse kazandığınız armalar, bayraklar gibiyiz: Dilediğiniz yere asarsınız bizi. Buyurun, efendimiz." (SHAKESPEARE / Antonius ve Kleopatra)

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