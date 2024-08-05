"Oğlum yaz bitiyor, Ağustos'a geldik bile" diyor arkadaşına...Az ötemdeki masada oturuyorlar.Kıpır kıpır fakat çok sıkılan iki delikanlı.sanki...Diğeri yüksek sesli bir küfür savuruyor; sonradeyip gülüyor.

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Aklıma geliyor...Öyle ya..." denirdi...Nasıl kış yahu?Tam ortasına gelindiğinde geceler serinlemeye başladığı için mi?Doğruya doğru...Kocakarı takvimleri hala sektirmiyor, mevsimler iklim patırtıcılarına aldırmıyor ama zihinsel tasavvurlarımız değişti.

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Ya da gitgide büyüyen savaş tehlikesinden mi söz açsak yine?Tarihin büyük meydan muharebeleri ayında...Dünya giderek devasa bir muharebe meydanına dönüşüyor.Saldırgan İsrail bütün bölgeyi ateşe atmakta bir an bile tereddüt etmeyecek, anlaşıldı.

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Üç gündür bir çok insanın ana derdiHayat görünmek, görmek olduysa, anlaşılır bir hal.Instagram'ı bir tür ticarethane gibi kullananlar için ise durum ayrıca kritik.Dün tanıdığım pek çok kişi ilk kez Tik Tok'a giriş yaptı.Ağustos ayı günümüz tarihine"yle geçecekse,yazık!demektir.

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Önümdeki delikanlılar cep telefonlarından Google'ı karıştırmaya başlıyorlar.Biri "Oha" diyor bağırarak; "Ağustos isminin bizde Cumhuriyetle kullanılmaya başlandığını sanıyordum, eskiymiş."Öteki çok bilmiş bir gülümsemeyle karşılık veriyor: "19 yaşında İmparatorluğa doğru yürümeye başlayan Oktavianus ( sonradan Agustus) bu gençleri görseydi ne düşünürdü acaba?

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Saçma bir yazı, diyeceksiniz...

Doğru! Ağustos diye bir ayın olması kadar saçma...

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NOT DEFTERİ



Kleopatra'dan Agustus'a: "Alamayacağınız ne var dünyada: Dünya sizin. Bizlerse kazandığınız armalar, bayraklar gibiyiz: Dilediğiniz yere asarsınız bizi. Buyurun, efendimiz." (SHAKESPEARE / Antonius ve Kleopatra)