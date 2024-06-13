Bak sen!Kızılcahamam kampında bakanların eleştirilmesinebozulmuşlar...biliyorduk zaten...Youtube videoları çekip anlatıyorlar..."Bütün kabahat bakanların üzerine yüklenmiş, diğerleri kendini temize çıkarmış, oh ne güzel"miş...İlk bakışta doğru bir itiraz, değil mi?Ama bir dakika!Yıllardır ağızlarından köpükler saçarak iktidara saldıran adamlarınne tür bir saflıktır, bir düşünün, derim.

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Şimdi eğri oturup doğru konuşalım...Dünyanın her yerinde...Ve elbette bizim siyaset sahnemizde de...Bu yenilgi tartışılıp değerlendirilecekse...Önceye bakmak en doğrusudur.Çünkü seçmen de iktidarda işlerin nasıl yürütüldüğüne bakar, esas olarak bundan etkilenir.Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Ticaret Bakanı'na (artık adı ihracat bakanlığı olsun) kadar geniş bir yürütme yelpazesi var, değil mi?

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Çok iyi bir sağlık sisteminin giderek tat kaçırmaya başladığından şikâyet ediliyorsa...ve bu durumdan sadecesigorta şirketleri memnunsa...Önce bakanlığa bakmak ve kritik etmek gerekmez mi?, gitgide özel okulların şımarık çocukları ve devletin gariban öğrencileri ayrımını derinleştiriyorsa, kime bakıp sorumlu sayacağız?Kabineyi alın, istediğiniz gibi listeyi uzatın...

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Sonuç olarak...Kızılcahamam kampından gelen duyumlar doğruysa...Elbette uzun süreçte partinin ana gövdesi kendini de mercek altına alacaktır.

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Teşkilatta değişim mi?

Alttan yukarıya doğru değişim hayali kuranlara da şunu söyleyeyim...

Önce yukarıdakiler değişmez, değiştirilmezse...

Alttaki dinamik kadrolar nasıl hareketlenecek?

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NOT DEFTERİ

Sessizliğe ne kadar zaman tanısanız, yine de söyleyeceklerini bitiremez. Sessizlik de bir tür gevezeliktir. (ÖMER F. OYAL / Önceki Çağın Akşamüstü)