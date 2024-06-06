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HAŞMET BABAOĞLU
Çakma mı gerçek mi?

Çakma mı gerçek mi?

06.06.2024, Perşembe
İlkokul çocuğu henüz...
Küçücük...
Spor ayakkabılarıma bakıyor; "Güzelmiş" diyor, biraz duraksadıktan sonra soruyor: "Gerçek mi, çakma mı?"
Oho, diyorum, henüz çakmalarla tanışmak zorunda kalmadığımız yıllardan kalma, bayağı eski bu ayakkabılarım...
Bir kedi gibi bakışını gözlerime dikiyor ve merak ediyor; doğru mu söylüyorum acaba? Sonra başını eğip gülerek mırıldanıyor: "Eskiyince böyle renkleri daha güzelleşiyor, değil mi?"

***

Çocuklar, ergenler, yetişkinler, işadamları, tam kestiremediği bir süre için işsiz adamlar, ev kadınları, çalışan kadınlar; gençler, ebeveynler...
Sosyal ve biyolojik konumu ne olursa olsun...
Taşra, metropol, şu ülke, bu ülke fark etmiyor...
Herkes aynı "işaretler" üzerinden iletişim kuruyor.
Aynı tüketim hazlarına odaklandırılıyor...
Aynı hedefler üzerinden hayallere dalıyor...
Global sarhoşluk, diyorum buna...
Zihinlerimiz böyle bulanıyor ve sonra nerede yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı unutuyoruz.

***

Korkarım ki...
Dijital teknoloji pek yakında yekpare ve rızaya dayalı bir unutkanlık oluşturacak.
30-40 yıl içinde orta sınıflar eriyecek ve fark "teknolojik ve finansal derebeyleri" ile "serf"ler arasındaki farka dönüşecek...
Tabii şimdi diyeceksiniz ki...
Bir büyük savaş her şeyi değiştirir.
Haklısınız; sistem önce bunu deneyecek gibi görünüyor.
Kitleler vergini yatırdın mı, faturanı ödedin mi, statün nasıl, keyfin yerinde mi sorularıyla meşgul edilirken...
Başını çevirip yaklaşan savaşa bakan kaç kişi?

***

Bir dakika!
Girişteki konuyu unutmadım elbette...
Çok ucuza üretilip insanların statü endişesine ilaç olsun diye pahalıya satılan spor ayakkabıların satılmayanlarına ne yapılıyor?
Herkes giysin diye üretilmiyor hiçbir şey...
O zaman para etmez!
Tonlarca satılmayan marka spor ayakkabı gemilere yüklenip çöp olarak Şili'deki Atacama Çölü'ne atılıyor...

***

Nasıl bir üretim ve tüketim sisteminde yaşadığımızı görüp eleştirmeden hayat, gelecek, ahlak üzerine atıp tutmanın faydası var mı?
Popüler medyada hiç değilse bir kişi de bunlardan bahsetsin, istiyorum.
İş sonunda bana kalıyor...

***


NOT DEFTERİ
Bugün, sizin için, yarını düşünmenize izin vermeyecek kadar dolu. Benim içinse, bir hiçtir bugün, bir çöldür. (M. DURAS / Parkta)

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