Hiç Birleşmiş Milletler falan demeyin...İçinizden sık sıkdemiyorsanız,zaten olup biteni anlamıyorsunuzdemektir.Bunu sürekli vurgulayacağım ve BM ile meşgul edilmeye karşı çıkacağım.

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BM tarihi İsrail'in tanımadığı kararlarla dolu...Açın Google'ı...kararların upuzun listesine bakın!Sonradiye soracaksınız...İşin esası da orasıdır zaten...

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O hâlde...İsrail'e "boşver, aldırma!" diyen ama diğer devletleri bağlayan bir organizasyon bize ne anlatır?Şunu...Ortadoğu'da küçük İsrail devletine odaklanmak aldatıcıdır.O sadece siyonist küstahlık ve teolojik zemin üzerine inşa edilmiş bir "ileri karakol"dur...Her katliamda...Her toprak hırsızlığında...

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Adının başındaveyageçen hiçbir organizasyona prim vermiyorum.Dünya Ticaret Örgütü...Dünya Sağlık Örgütü... vd.Hepsi gerçeği gizleyen paravanlar...Hegemonların işlerini daha kolayca yapmasını sağlayan "sahne oyunları"ndan ibaretler...

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Korkarım ki...

Önce Gazze, sonra bölge, sonra bütün dünya...

Siyonist sömürgeciler hedeflerine ulaşıncaya kadar oyalıyorlar; oyalayacaklar.

Elimizden fazla bir şey gelemese bile zihnimizi onlara teslim etmeyelim...

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HEPSİ SORUMLU



Netanyahu katil...

Biliyoruz bunu.

İsrail soykırımcı...

Kesin, biliyoruz.

Ama söyleyin bana...

ABD soykırımcı değil mi?

Biden'ın elleri temiz mi?

Hepsi bu soykırımın uygulayıcılarıdır; sorumluluklarını görmezden gelip sadece Netanyahu'ya bakmak, yanılgıdır.

Hele şu kadın...

Ursula von Der Leyen...

Kadın Hastalıkları ve Halk Sağlığı uzmanı bir hekim...

Eski Almanya Savunma Bakanı...

Hani 2019'dan beri Avrupa Komisyonu Başkanı...

Siyonizmin ve Gazze soykırımının diplomasi ve siyaset alanındaki baş destekçisi Leyen'i görmezden mi geleceğiz?

Onun soylu aile adının ve üstenci gülümsemesinin ardında soysuz bir tutum yattığını inkâr edebilir miyiz?