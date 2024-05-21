İran'ın 12 saat boyunca ulaşamadığı ve kendi kurtarma ekiplerinin de kaybolduğu helikopterin yerini bizim ürettiğimiz, bizim havaalanımızdan kalkış yapan ve bizim tarafımızdan yönetilen AKINCI yaklaşık bir saat içinde buldu...Hatta onun sayesinde bölgede dolaşan arama ekipleri de fotoğraflanıp yer tespiti yapıldı...Şimdi hatırlamayalım mı?Daha pek yakın zamana kadar...Utanırlar mı?Ne gezer!

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Bizim envanterimize ilk kez 2010'dan önce girdi yerli İHA'lar...İran ise 80'li yıllardan beri insansız hava araçları üzerinde çalışıyor, hatta uluslararası pazarda bizimle rekabet ediyorlar ama teknoloji yetersizliği yüzünden çuvallıyorlar.belki İranlılar cumhurbaşkanlarının naaşını ve kaza yapan helikopteri 24 saatten uzun bir süre arayacaklardı...küresel sistemlebağı venı sürdürmeninkadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı.

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Sosyal medyada bir rüzgâr esiyor...ndan bahsediyorum.Tamam!İran, bölgedeki Müslümanların canını çok yaktı; çok öfke topladı; şimdi dile dökülen duyguları anlıyorum...Ama "Koskoca cumhurbaşkanını bindirdikleri helikopter 30 yıllık mı, 70 yıllık mı?" diye tartışırken veya "Meğer kâğıttan kaplanmışlar" derkenvar...Onların üzeri örtülmemeli...İran yönetimi,sini korumak için çok uzun yıllardırambargo altında ayakta kalmaya çalışıyor.Durumu pek de çaktırmamak için şimdiye kadar hamasetle yürüdüler, lakin o da bir yere kadar...

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Demek ki şu sorular sükûnetle ele alınmayı bekliyor...

Günümüzde "bağımsızlık" nedir?

Nasıl mümkündür?

Bedeli nedir?

Yoksa...

Küresel sistemle bağımsızlık kavgası yine sistemin içinden mi verilmeli?

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NOT DEFTERİ

Sevgi, acının içinden geçme yollarından yalnızca biri, bazen yanılıp ıskalayabilir. Acı hiçbir zaman ıskalamaz (URSULA K. LE GUIN / Mülksüzler)