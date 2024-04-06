Seçim bitti...Hemen medyadafuryası başladı...Demediniz...Diyemediniz...Geçin Allah aşkına!bazılarınız (artıkhangi hesaba dayanıyorsa) Altınok'u"gelmiş geçmiş en iyi adaylardan biri"yaptı; eh, Kurum'un kazanacağındanemin olmayan da yoktu, yalan mı?Eş, dost arasında konuştuklarınızdan söz ediyorsanız, millete ne!Geçmişte ne söylediğinizi bırakıp bugünü yorumlayın, yeter!

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Başka şehirlerdeki tabloyu bilmem amahep çok canlıydı; köprü trafiği sahur vaktine kadar yoğun olurdu; pandemi bile bu tabloyu bozamamıştı.Evden çıkanlar şöyle bir dolanıp eve dönüyor; teravih sonrasına dışarıda devam edilmiyor.Cüzdanın veya kartında yeter miktar para olması yetmiyor.Kahve neyse de, çay arka arkaya içilen bir şey...Eğer yanına bir de tatlı eklenirse, fatura sarsıcı oluyor.Tam bilemiyorum ama yüzlere yerleşen gergin ifadelerin sebebi biraz da bu olsa gerek...

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Feci yangında 29 kişinin can vermesiyleNiye unutuyoruz, niye üzerine gitmiyoruz, onu anlamıyorum.Rapora göre Beşiktaş ilçesindeki işletmelerin yüzde 85'i ruhsatsızmış.Yani ilçedeki ticari faaliyetin tamamına yakını kaçak...

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Gözden kaçırmayalım...Rusya, Ukrayna'daki savaşına hepdiyordu. Moskova'daki terör saldırısından sonrakavramını kullanmaya başladı.Kelimeler hızla kendi gerçekliklerini kurarlar, biliyorsunuz, değil mi?Ama olayı sadece Rusya-Ukrayna savaşı olarak görmek de yanlış olur.Süleyman Seyfi Öğün Hoca'nındediği şeyin eşiğinde, belki artık içindeyiz...

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İnsan Anglosaksonların ısrarlı savaş kışkırtıcılığına dikkat edince ister istemez şöyle düşünüyor...

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İftarda yediğimiz pide niye sahura kadar taze kalamıyor?Niye bu yıl pideler çarçabuk taş kesiliyorlar?Fırıncılar...Sizlere soruyorum: